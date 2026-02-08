le havre rc lens les compositions 17h15 sur ligue 1 iconsport 267280 0004 397759

Le Havre - Strasbourg : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Ligue 1 08 févr.
par Hadrien Rivayrand
0
La composition du Havre : Diaw – Nego (c), Zagadou, Koffi, Doucouré, Sangante, Gourna-Douath, Ebonog – Ndiaye – Soumaré, Boufal
La composition de Strasbourg : Penders – Mwanga, Høgsberg, Doukouré (c), Chilwell – El Mourabet, Barco – Diego Moreira, Enciso, Godo – Panichelli
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

