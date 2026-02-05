L1 : Programme TV et résultats de la 21e journée

21e journée de la Ligue 1 :

Vendredi 6 février

20h45 : Metz - Lille OSC (sur Ligue 1+)

Samedi 7 février

17h00 : RC Lens - Stade Rennais (sur beIN Sports 1)

19h00 : Stade Brestois - FC Lorient (sur Ligue 1+)

21h05 : FC Nantes - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+)

Dimanche 8 février

15h00 : OGC Nice - Monaco (sur Ligue 1+)

17h15 : SCO Angers - Toulouse FC (sur Ligue 1+ 6)

AJ Auxerre - Paris FC (sur Ligue 1+ 5)

Le Havre AC - Strasbourg (sur Ligue 1+ 4)

20h45 : Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)