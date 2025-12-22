ICONSPORT_279591_0130

PSG : L'agent de Vitinha inquiète Paris

PSG22 déc. , 13:00
parCorentin Facy
Pièce maîtresse du PSG, Vitinha est à présent considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Il n’est donc pas surprenant de voir l’international portugais très courtisé, notamment par le Real Madrid.
Troisième au classement du Ballon d’Or, Vitinha est sans conteste l’un des meilleurs joueurs du monde depuis quelques mois. L’international portugais a pris une dimension exceptionnelle au Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique, lequel a fait du Portugais le patron de son milieu de terrain. Positionné devant la défense, Vitinha rayonne et parvient en plus à se montrer décisif comme le prouvent ses 6 buts et ses 10 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Avec un tel bilan, il n’est pas étonnant de voir Vitinha dans le viseur de plusieurs gros clubs européens.

Vitinha au Real, une menace inquiète le PSG

Le Real Madrid est souvent évoqué comme le courtisan numéro un de l’ancien maestro du FC Porto. Une tendance confirmée cette semaine par Defensa Central, qui explique que la direction merengue a pris la température auprès de Jorge Mendes, qui n’est autre que l’agent de Vitinha. Et même si le n°17 du PSG a prolongé jusqu’en 2029, le Real Madrid a espoir de pouvoir convaincre l’entourage du natif de Vila das Aves. En effet, le média espagnol affirme que le Real Madrid mise tout sur Jorge Mendes pour parvenir à ses fins dans ce dossier. « Une personne clé pourrait faciliter le transfert de Vitinha » affirme le média spécialisé, de quoi faire trembler le PSG.
« L'agent de Vitinha est Jorge Mendes, ce qui pourrait s'avérer déterminant pour l'avenir du milieu de terrain. Il est important de noter que, lorsqu'il s'agit de transférer ses joueurs, son principal objectif est le profit. Un transfert de Vitinha au Real Madrid pourrait donc lui être profitable » analyse le journaliste Borja Diaz, qui croit savoir que Jorge Mendes pourrait pousser dans les mois à venir en faveur d’un transfert de Vitinha afin de récupérer une belle commission sur un possible deal. De quoi faire espérer au Real Madrid une possible arrivée du maître à jouer portugais l’été prochain. Reste que du côté du Paris Saint-Germain, on reste ferme et surtout maître de ce dossier. Avec un joueur sous contrat jusqu’en 2029, Nasser Al-Khelaïfi n’a aucune raison de s’inquiéter ni de craquer en cas d’offensive du Real Madrid ou d’un autre club pour Vitinha.
