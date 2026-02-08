Le PSG et l'OM se partagent le cœur de Weah

ICONSPORT_289630_0183
Le classique PSG-OM de dimanche soir sera un match particulier pour Timothy Weah. Le joueur marseillais a été formé chez les Parisiens et a même débuté en pro avec eux. Autant dire qu'il sera le dernier à attiser le feu en avant-match.
Si le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille n'ont plus forcément les mêmes objectifs en 2026, ces deux rivaux restent irréconciliables. Les joueurs passés d'un club à l'autre sont toujours très mal accueillis par leur ancien public. Récemment, le Parc des Princes n'a pas été tendre avec Adrien Rabiot et, ce même quand le milieu évoluait avec l'Equipe de France. Ce dimanche, le seul ex-parisien côté phocéen sera Timothy Weah, prêté par la Juventus l'été dernier.

Weah n'oublie pas d'où il vient

Dans un climat potentiellement hostile pour lui, l'Américain pourrait être tenté de répondre aux supporters parisiens. Cela lui permettrait de se mettre les fans marseillais dans la poche par la même occasion. Toutefois, Timothy Weah fera tout le contraire. Interrogé par l'émission Téléfoot, il a avoué garder énormément de respect pour le PSG, son club formateur. Néanmoins, il a clamé juste après son amour pour l'Olympique de Marseille.
« Je pense que le fait de passer à Paris quand j’étais jeune, je ne peux pas être ingrat. Il y a beaucoup de gens qui m’ont aidé là-bas et je ne vais jamais oublier ça. A Marseille, c’est un peu différent. Tu vois à Marseille c’est la grinta ! Je ne suis pas seulement un joueur de Marseille, je suis un supporter maintenant. Et je me sens un peu comme un Marseillais même si je suis pas né ici », a lâché Weah.

Des louanges en deux versions mais cela ne pose aucun problème à Vincenzo Tommasi, supporter influent de l'OM sur le réseau social X. « Très honnête et pas ingrat avec le PSG, Timothy Weah nous dit quand même que l'OM est un club différent à ses yeux... », a t-il écrit. C'est en tout cas la meilleure manière d'aborder le classique sereinement pour l'Américain.
United StatesÉtats-Unis Âge 25 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs17
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
