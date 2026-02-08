OL : 500.000 téléspectateurs brésiliens pour OL-Nantes

Exclu contre Nantes, Endrick a connu son premier couac à Lyon. Néanmoins, ses débuts en Ligue 1 restent exceptionnels. Une réussite sportive qui s'accompagne d'un engouement médiatique de plus en plus fort.
Le nom d'Endrick a bien figuré dans le rapport du match Nantes-OL
mais pas dans la case attendue. L'attaquant brésilien n'était pas dans la liste des buteurs mais plutôt dans celle des exclus. Pour un contact sur le mollet du Nantais Tabibou, le joueur prêté par le Real a été renvoyé aux vestiaires dès l'heure de jeu. Un épisode regrettable qui n'assombrit pas vraiment son bilan à Lyon. Avec 5 buts toutes compétitions confondues, il a déjà justifié son transfert dans le Rhône cet hiver. Il s'affirme comme un atout majeur dans la quête du podium voire d'un titre cette saison.
Endrick dope l'audience de la Ligue 1
A cette réussite sportive se greffe un engouement médiatique énorme. L'Olympique Lyonnais et surtout la Ligue 1
font plus parler d'eux grâce à Endrick. Le joueur attire plus de monde au Groupama Stadium, sur le site du club rhodanien et sur les vidéos de l'OL sur internet. La retransmission des matchs est aussi boostée par une audience en hausse. C'est évidemment le cas au Brésil, la patrie du jeune attaquant de 19 ans.
Grand supporter de l'OL, l'ancien commentateur du Tour de France Patrick Chêne constate le succès des Gones dans le pays du football. La chaine Youtube CazéTV qui diffuse les matchs attire 500 000 téléspectateurs en direct selon le journaliste. Un chiffre qui peut paraitre modeste mais qui est bien plus élevé que d'autres rencontres de Ligue 1
, PSG compris. De quoi faire le bonheur de la LFP qui espère attirer un média plus puissant dans ce pays à l'avenir alors que les droits TV internationaux restent un talon d'Achille du football français.
E. Moreira de Sousa
Brésil • Âge 19 • Attaquant
Friendly International2026
Champions League2025/2026