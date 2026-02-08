ICONSPORT_187108_0020
Marco Verratti nommé recruteur pour le Paris FC

Paris FC08 févr. , 15:30
Ciro Immobile est venu renforcer le Paris FC cet hiver. Le multiple meilleur buteur de Serie A est un coup formidable pour le promu. Un transfert surprise réalisé avec la collaboration étroite de Marco Verratti.
La Ligue 1 et le Paris FC accueillent un ancien Soulier d'Or européen (en 2020). A bientôt 36 ans, Ciro Immobile possède un CV impressionnant pour un promu. L'ancien joueur de la Lazio a été meilleur buteur de Serie A à 4 reprises dans le passé, remportant également l'Euro 2020 avec l'Italie. Dans une équipe parisienne sans buteur fiable depuis le début de la saison, son transfert apparaît comme une bénédiction. Sur le papier, il n'était pas dit qu'Immobile privilégierait le Paris FC à un club italien voire à une destination exotique (Etats-Unis, Arabie Saoudite).

Verratti a poussé son ami vers le PFC

Un homme a été déterminant dans ce choix selon les informations de L'Equipe. Il s'agit de l'ancien milieu du PSG Marco Verratti. Les deux hommes sont très proches depuis qu'ils ont évolué ensemble à Pescara en 2011-2012. Avant de signer, Immobile a demandé conseil à celui qui a fait appeler son chien Ciro en signe d'amitié. L'ancien gardien parisien Gianluigi Donnarumma a aussi été consulté par l'attaquant.
Le quotidien sportif français rapporte même que la première soirée de Ciro Immobile à Paris s'est passée avec Marco Verratti. Le milieu d'Al-Duhail au Qatar a convié la nouvelle recrue du PFC à dîner dans son propre restaurant parisien, rue du faubourg Saint-Honoré. Une manière de débuter positivement la nouvelle aventure du buteur italien en Ligue 1 avant sa première apparition officielle sur un terrain. Celle-ci est attendue dès dimanche sur la pelouse d'Auxerre.
C. Immobile

C. Immobile

ItalyItalie Âge 35 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Loading