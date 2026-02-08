ICONSPORT_271030_0004
Anfield Liverpool

Liverpool - Manchester City : Les compositions (17h30 sur Canal+)

Premier League08 févr. , 16:17
parHadrien Rivayrand
0
La composition de Liverpool : Alisson, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké
La composition de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo (C), O’Reilly, Semenyo, Marmoush, Haaland
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

