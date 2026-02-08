ICONSPORT_311320_0088

Mercato de l'OL, Zack Nani prend une décision radicale

OL08 févr. , 16:00
parNathan Hanini
Réduit en infériorité numérique, l’Olympique Lyonnais s'est imposé ce samedi soir sur la pelouse du FC Nantes (1-0). Malgré un mercato à prix réduit, le septuple champion de France marche sur l’eau cette saison, au grand plaisir de ses supporters.
L’Olympique Lyonnais met la pression sur l’Olympique de Marseille après une victoire sur la plus petite des marges ce samedi soir du côté de la Beaujoire (1-0). Le club rhodanien se place désormais sur le podium de Ligue 1 avec 42 points en 21 journées. Une saison jusqu’ici idéale pour les hommes de Paulo Fonseca. Toujours en lice en Coupe de France, l’OL est également qualifié en huitième de finale d’Europa League. Malgré un effectif réduit et un été presque cauchemardesque, le septuple champion de France apporte du baume au cœur de ses supporters ravis du mercato réalisé.

Sulc l’image d’un mercato parfait

Sur les réseaux sociaux, les supporters lyonnais partagent un sentiment d’appartenance retrouvé après les années Textor. À l’image de Zack Nani, le créateur de contenu et supporter de l’OL s’attache aux joueurs recrutés pour moins de 12 millions d’euros faisant le bonheur de l’OL cette saison. « Les transferts à +20 Millions d'euros, c'est FINI. Je n'en veux plus, j'ai goûté à la fumée des mecs qui coûtent entre 2 et 10/12m max et je ne veux plus QUE ça, fini les mecs qui coûtent cher, » écrit-il sur X (anciennement Twitter).
L’illustration peut se nommer, Pavel Sulc. Le Tchèque réalise une saison de haut vol. Une nouvelle fois buteur ce samedi face à Nantes, l’ancien joueur du Viktoria Plzen compte 10 réalisations en 19 matchs de Ligue 1 cette saison. Recruté pour 7,5 millions d’euros l’été dernier, l’offensif de 25 ans se fait une place de choix dans le cœur des supporters lyonnais.

