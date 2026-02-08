PSG : Safonov plus fort que Chevalier, l'explication est trouvée

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain accueille l’Olympique de Marseille dans le Classique du football français. Placé dans le onze de départ la semaine passée à Strasbourg, Matvey Safonov gagne les faveurs de Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se retrouvent ce dimanche soir pour la belle. Vainqueur de la première confrontation de la saison en Ligue 1 , le club de la cité phocéenne s’est incliné le 8 janvier dernier lors du trophée des champions face au PSG . Ce jour-là, Lucas Chevalier a brillé lors de la séance de tirs au but notamment. Mais le portier français n’a pas les faveurs de son entraîneur ce dimanche concernant une titularisation. La tendance penche vers Matvey Safonov. Le portier russe se dégage comme le nouveau numéro 1 au sein de la capitale.

Matvey Safonov part avec un avantage

Ancien portier notamment du côté du RC Lens (427 matchs), Guillaume Warmuz explique que la prise de pouvoir de Safonov s’explique notamment par son expérience au sein du club parisien par rapport à Lucas Chevalier. « Le football professionnel, c'est un monde de forts avec un grand F. Sur le rectangle vert, il n'y a que les plus forts physiquement, techniquement et mentalement. Matvey Safonov, ça fait un an et demi qu'il est là. Il a pris son temps, il a travaillé, il a compris le club et intégré les principes de Luis Enrique. Donc, il était prêt et a saisi sa chance. Lucas Chevalier doit donc accepter cet apprentissage de carrière avec des hauts et des bas, » note Guillaume Warmuz.

Arrivé pour 42 millions d’euros lors du mercato estival, Lucas Chevalier va devoir saisir les futures opportunités au sein du club de la capitale. Ce dimanche soir, Matvey Safonov a une nouvelle occasion de marquer des points dans cette concurrence.