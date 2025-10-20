ICONSPORT_272571_0049 (1)
Lucas Chevalier

« Touchez pas à Lucas Chevalier » : Luis Enrique hausse le ton

PSG20 oct. , 19:30
parClaude Dautel
1
Depuis plusieurs matchs, Lucas Chevalier fait l'objet de vives critiques, pour ses erreurs commises depuis qu'il a remplacé Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG. Luis Enrique est monté au créneau pour défendre le portier français.
Les débuts de Lucas Chevalier sous le maillot du Paris Saint-Germain ne sont pas parfaits, et forcément certains se défoulent sur les réseaux sociaux. Les mêmes qui en décembre dernier demandaient à Luis Campos de trouver un nouveau gardien suite à des performances mitigées de Gianluigi Donnarumma. Vendredi, l'ancien gardien du LOSC a signé deux parades gigantesques contre Strasbourg, mais tout le monde n'a retenu que son placement étrange sur le deuxième but alsacien. A 24 heures d'un match important en Ligue des champions à Leverkusen, Luis Enrique a été questionné sur les performances de Chevalier, dont il a souhaité la signature au PSG pour remplacer Gigio Donnarumma. Un choix que l'entraîneur espagnol a totalement assumé, apportant un soutien énorme au jeune gardien de but français qui se sait ciblé par certains consultants et supporters. Un signal également envoyé à Safonov qui a l'air de s'agiter dans le dos de Chevalier.

Pour défendre Lucas Chevalier, Luis Enrique s'est montré incisif comme il sait parfois l'être quand il s'agit de défendre ses joueurs et ses choix. « Je suis très content de Lucas Chevalier, c’est l’une des meilleures options ou même la meilleure option. Quand on recrute un joueur, on pense sur le long terme. Il a de la personnalité, il le montre aux entraînements et dans les matchs aussi. Je crois que pendant quatre ans, vous avez critiqué et même tué sportivement Gigio Donnarumma (sic). Même quand je n’étais pas l’entraîneur du PSG, j’ai vu que vous avez tué Gigio Donnarumma. Lucas Chevalier, j’aime son niveau comme joueur, sa personnalité. J’ai confiance en ce qu’il va devenir pour les prochaines années », a prévenu l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
Des propos que le gardien de but de 23 ans va prendre avec beaucoup de plaisir, car même s'il n'a pas répondu aux critiques, Lucas Chevalier a tout de même coupé les commentaires à ses derniers messages sur Instagram. Une preuve que le gardien de but du PSG n'est pas totalement insensible à ce qui se dit et s'écrit sur ses performances avec Paris. La plus belle façon de répondre à tout cela sera de réaliser un clean sheet mardi contre le Bayer Leverkusen.  
L. Chevalier

L. Chevalier

FranceFrance Âge 23 Gardien

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
