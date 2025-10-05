Lens a refusé Lucas Chevalier pour quelques centimètres

Ce dimanche, Lucas Chevalier fait son retour à Lille sous le maillot du PSG. L'international français revient avec un nouveau statut mais il sera chaudement accueilli par les Lillois qui le considèrent comme l'un des leurs. Pourtant, le gardien a failli être Lensois...

LOSC- PSG fera saliver les amateurs du championnat de France ce dimanche soir. Les troupes de Bruno Génésio et celles de Luis Enrique peuvent offrir un très beau spectacle à Pierre-Mauroy. Le public lillois pourra admirer les performances d'Achraf Hakimi, Vitinha, Olivier Giroud ou encore Matias Fernandez-Pardo. Mais, c'est un gardien qui va attirer toute l'attention médiatique. Dernier rempart du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier retrouve Lille qu'il a quitté cet été après un transfert onéreux.

Chevalier recalé par Lens pour sa taille

Le Parisien, l'entraîneur qui l'a repéré à Marck Karim Boukrouh raconte son itinéraire. Convaincu du talent du jeune homme, il avait poussé pour que Lens le prenne. Mais, les Sang et Or doutaient que le gardien du PSG devienne suffisamment grand à l'âge adulte. Il n'y aura aucune animosité du public envers le portier de 23 ans, loué pour sa personnalité et son talent au LOSC. Chevalier est un enfant du club, formé chez les Dogues. Pourtant, cet enfant du Pas-de-Calais est plus proche géographiquement du RC Lens qu'il aurait pu et du rejoindre dans sa jeunesse.

« Il faut savoir qu’à l’époque il partait constamment à Lens pour des essais mais ils ne l’ont pas pris parce qu’ils pensaient qu’il ne dépasserait pas 1m81 (il mesure aujourd’hui 1m89). Dès le premier entraînement spécifique, j’ai vu qu’il n’était pas comme les autres. Il était titulaire régulier avec les U12 alors qu’il avait deux ans de moins. Il avait des facilités partout. Ensemble, on a fait beaucoup de travail au pied pour optimiser ce qui n’était pas forcément sa qualité première, mais qui l’est devenu au fil du temps. Et j’avais dit à son papa que lorsque je signerais dans un club professionnel, j’amènerais son fils avec moi », raconte celui qui a finalement intégré le LOSC avec Lucas Chevalier dans ses valises.

Une aubaine pour les Lillois et sans doute beaucoup d'amertume pour les Lensois. Ces derniers ont raté le meilleur gardien français de sa génération ainsi qu'une très belle vente.