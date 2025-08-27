EdF ‍: Chevalier numéro un, Deschamps frappe fort

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Convoqué en Équipe de France par Didier Deschamps, Lucas Chevalier va débarquer à Clairefontaine avec un nouveau statut, celui de gardien de but titulaire au Paris Saint-Germain. De quoi pousser Mike Maignan sur le banc ?

La carrière de Lucas Chevalier a pris une tournure d'envergure cet été. Après avoir terminé la saison 2024-2025 en tant que meilleur gardien de but de Ligue 1, le natif de Calais s'est payé le luxe de pousser Gianluigi Donnarumma, alors considéré comme le meilleur gardien au monde, vers la sortie, car Luis Enrique avait besoin d'un joueur à son poste disposant d'un jeu au pied plus intéressant. Maintenant qu'il est arrivé au sommet en club, il ne lui reste plus qu'à prendre sa place en Équipe de France. Sauf qu'il y a déjà un Mike Maignan indéboulonnable, leader sur le terrain et dans le vestiaire. Pour autant, Didier Deschamps ne ferme pas du tout la porte à un changement de hiérarchie.

Lucas Chevalier, futur gardien n°1 ?

« Lucas Chevalier ? Il est là. Sur un plan personnel son changement de club l'expose plus. Non pas qu'il n'avait pas de lumière à Lille mais c'est différent au PSG. Il y a une hiérarchie chez les gardiens même si elle peut évoluer. Je n'enlève rien à Mike qui a été capable d'être très décisif avec nous au mois de mars puis contre l'Allemagne en juin. Je ne vais pas me plaindre d'avoir trois gardiens de très haut niveau et ça a souvent été le cas. Pour Lucas, ce sera là (être n°1) ou plus tard mais ça arrivera à un moment ou à un autre. Le numéro 1 je le maintiens tant qu'il est performant mais logiquement Lucas Chevalier aura à vivre sa première sélection tôt ou tard », a déclaré Didier Deschamps au sujet de Lucas Chevalier.

Reste à savoir lequel des deux gardiens réalisera de meilleures performances la saison prochaine. Mais le fait que l'AC Milan ne joue pas la Ligue des champions et le PSG si donne un sérieux avantage au néo-Parisien.