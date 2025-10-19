ICONSPORT_272084_0476

PSG : Chevalier chouchouté, Safonov menace de partir

PSG19 oct. , 8:40
parClaude Dautel
1
La guerre des gardiens de but va-t-elle éclater au Paris Saint-Germain ? C'est un scénario qui est désormais envisageable, car selon les médias russes, Matvei Safonov estime que les dirigeants parisiens ne lui laisseront pas sa chance même si Lucas Chevalier n'est pas impérial.
En arrivant au PSG cet été pour remplacer Gianluigi Donnarumma, devenu en six mois l'idole des supporters parisiens, Lucas Chevalier savait que cela ne serait pas facile. Mais le gardien de but français pensait pouvoir faire taire les critiques grâce à des prestations de haut niveau. Sauf que pour l'instant ce n'est pas le cas. A l'image de sa prestation contre Strasbourg, Lucas Chevalier a commis quelques fâcheuses erreurs qui ont coûté des points à son club en Ligue 1. Et comme si les critiques des supporters parisiens ne suffisaient pas, l'ancien joueur du LOSC doit aussi gérer la concurrence avec Matvei Safonov. Car ce dernier vit très mal le fait que Luis Enrique ne lui accord pas sa confiance, alors qu'il pense mériter d'avoir sa chance compte tenu des prestations actuelles de Lucas Chevalier.

Safonov n'en peut plus de ne pas jouer au PSG

Le gardien de but russe, recruté à la surprise générale pour 20 millions d'euros à Krasnodar en juillet 2024, avait joué quelques rencontres,y compris en Ligue des champions, lorsque Luis Enrique avait voulu piquer dans son orgueil Gianluigi Donnarumma. Mais cette année, l'entraîneur espagnol ne lâche rien et a décidé de maintenir une confiance absolue en Lucas Chevalier. « L'Espagnol souhaite laisser le temps à son gardien de s'acclimater à son nouvel environnement, pour lui permettre d'arriver en confiance quand les moments décisifs de la saison arriveront », explique L'Equipe. Alors, selon Loïc Tanzi, Matvei Safonov n'hésite plus à parler d'un départ à ses proches, même s'il sait qu'il n'est pas facile d'être un footballeur russe en Europe actuellement et que seul un retour en Russie est envisageable rapidement.
Et cela tombe bien. Selon un journaliste du média russe Sport-Express, Matvei Safonov ferait le bonheur de la totalité des clubs de son pays s'il revient sur le marché. « Ils seraient tous ouverts pour le prendre en prêt car il est considéré comme le meilleur gardien russe. Mais je pense que c'est impossible. Ici, tous les supporters sont derrière Safonov et espèrent le meilleur pour lui. On pense réellement qu'il va devenir le premier choix au Paris-Saint-Germain », a confié notre confrère, qui ne croit donc pas à un départ du concurrent de Lucas Chevalier lors du mercato d'hiver. A voir si Luis Enrique le laisser jouer la Coupe de France, car si ce n'est pas le cas, alors le gardien international russe pourrait cette fois réellement craquer. Et d'ici là, il serait bon que Chevalier éteigne toute forme de concurrence à Paris. 
1
Derniers commentaires

OM : Les notes historiques de Greenwood, le nouveau JPP !

Tu t'adresses à la Provence et à footmercato sur un forum de foot01? Tu es bizarre toi...

OM : Gouiri opéré et absent trois mois

Moche

OM : Gouiri opéré et absent trois mois

Le PSG a beaucoup de chance ils récupèrent Dembélé au mois d'octobre dans une période cruciale de la saison.

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

t es un sacré menteur toi hein ! par exemple hier je suis scandalisé de cette regle de la double peine. mais c est la regle j y peux rien. mais je trouve ça honteux, ca gache le match et gache surtout le taf du Havre. une honte. mais toi seul sait apparemment Sergio93

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

mdr. il pousse le ballon et ne pourra pas du tout le recuperer, seul Flash le pourrait. ne dit pas le contraire! sois honnete

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Nantes
6713357-2
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

