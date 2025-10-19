PSG : Chevalier chouchouté, Safonov menace de partir

La guerre des gardiens de but va-t-elle éclater au Paris Saint-Germain ? C'est un scénario qui est désormais envisageable, car selon les médias russes, Matvei Safonov estime que les dirigeants parisiens ne lui laisseront pas sa chance même si Lucas Chevalier n'est pas impérial.
En arrivant au PSG cet été pour remplacer Gianluigi Donnarumma, devenu en six mois l'idole des supporters parisiens, Lucas Chevalier savait que cela ne serait pas facile. Mais le gardien de but français pensait pouvoir faire taire les critiques grâce à des prestations de haut niveau. Sauf que pour l'instant ce n'est pas le cas. A l'image de sa prestation contre Strasbourg, Lucas Chevalier a commis quelques fâcheuses erreurs qui ont coûté des points à son club en Ligue 1
. Et comme si les critiques des supporters parisiens ne suffisaient pas, l'ancien joueur du LOSC doit aussi gérer la concurrence avec Matvei Safonov. Car ce dernier vit très mal le fait que Luis Enrique ne lui accord pas sa confiance, alors qu'il pense mériter d'avoir sa chance compte tenu des prestations actuelles de Lucas Chevalier.
Safonov n'en peut plus de ne pas jouer au PSG
Le gardien de but russe, recruté à la surprise générale pour 20 millions d'euros à Krasnodar en juillet 2024
, avait joué quelques rencontres,y compris en Ligue des champions, lorsque Luis Enrique avait voulu piquer dans son orgueil Gianluigi Donnarumma. Mais cette année, l'entraîneur espagnol ne lâche rien et a décidé de maintenir une confiance absolue en Lucas Chevalier. « L'Espagnol souhaite laisser le temps à son gardien de s'acclimater à son nouvel environnement, pour lui permettre d'arriver en confiance quand les moments décisifs de la saison arriveront
», explique L'Equipe.
Alors, selon Loïc Tanzi, Matvei Safonov n'hésite plus à parler d'un départ à ses proches, même s'il sait qu'il n'est pas facile d'être un footballeur russe en Europe actuellement et que seul un retour en Russie est envisageable rapidement.
Et cela tombe bien. Selon un journaliste du média russe Sport-Express, Matvei Safonov ferait le bonheur de la totalité des clubs de son pays s'il revient sur le marché. « Ils seraient tous ouverts pour le prendre en prêt car il est considéré comme le meilleur gardien russe. Mais je pense que c'est impossible. Ici, tous les supporters sont derrière Safonov et espèrent le meilleur pour lui. On pense réellement qu'il va devenir le premier choix au Paris-Saint-Germain », a confié notre confrère, qui ne croit donc pas à un départ du concurrent de Lucas Chevalier lors du mercato d'hiver. A voir si Luis Enrique le laisser jouer la Coupe de France, car si ce n'est pas le cas, alors le gardien international russe pourrait cette fois réellement craquer. Et d'ici là, il serait bon que Chevalier éteigne toute forme de concurrence à Paris.