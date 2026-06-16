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Tottenham se fait une Dream Team et regarde au PSG

PSG16 juin , 9:20
parGuillaume Conte
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Tout juste maintenu en Premier League, Tottenham a envie de frapper fort cet été. Le club londonien voit une belle opportunité se présenter au PSG avec Lucas Chevalier.
Entraineur parti avec pertes et fracas de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi avait prévu de rejoindre Tottenham cet été. Mais devant l’urgence de la situation et l’insistance du club londonien, l’entraineur italien a finalement pris les commandes du club italien à quelques matchs de la fin de saison. Grâce à son énergie si communicative, il a réussi à maintenir les Spurs, ce qui était loin d’être garanti au départ. Cela lui a permis de renforcer encore plus son pouvoir au sein d’un club qui n’a plus envie de lutter pour le maintien malgré des moyens importants.

Tottenham cherche un numéro 1 aux buts

Résultat, Tottenham va aborder le mercato avec un énorme objectif, celui de se renforcer pour retrouver au moins la première partie de tableau. Et pour cela, Roberto De Zerbi va au moins avoir carte blanche pour cinq ou six recrues d’envergure.
Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, Lucas Chevalier est désormais clairement le favori pour être le gardien recruté par Tottenham cet été. Vicario occupe ce poste actuellement, mais l’Italien de 29 ans est pressenti pour rejoindre la Juventus ou l’Inter Milan, afin de retrouver son pays. La place est donc considérée comme libre, et Tottenham lorgnait sur James Trafford. Le grand espoir du football anglais à ce poste est barré par Gianluigi Donnarumma à Manchester City, mais c’est Newcastle qui tient la corde pour le recruter.

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En conséquence, Lucas Chevalier est en train de devenir une priorité chez les Spurs. « Oui, ils regardent pour un gardien de but. Ils comptent sur Anton Kinsky pour l’avenir, mais ils veulent recruter un numéro 1. Et Lucas Chevalier est ciblé. Il a rejoint le PSG pour être le numéro 1 mais il n’a pas réussi. Et maintenant, il est clair qu’il cherche à partir », a reconnu Ben Jacobs dans le podcast Last Word On Spurs.
Recruté pour 40 millions d’euros, l’ancien dernier rempart a tout perdu cette saison, avec sa place de titulaire à Paris et son ticket pour la Coupe du monde dans le même temps. Un transfert ne sera pas vu d’un mauvais oeil par le PSG, qui aura toutefois du mal à récupérer plus de 30 millions d’euros avec Lucas Chevalier.
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Marseille ne sait pas vendre de plus il n'ont pas la patience d'attendre avec les joueurs sur le terrain j'espère qu'il ne vont pas brader Greenwood car au vu de certains prix demandez par certains club pour des joueurs qui n'ont qu'une année de haut niveau je pense que Greenwood au vu de son âge de son expérience de son niveau ses dernières années il vaut largement plus de 60millions d'euros sinon il faut le garder !

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AUCUN joueur n'est INVENDABLE en ligue 1 et encore moins à l'OL .....Réveil toi l'artiste

L'OL lâche 10 ME, la deuxième recrue est bouclée

Et autre chose petit menteur que tu es...Regarde bien la compo de Lens contre vous, il y au moins 5 mecs qui ont ete titulaires contre vous qui ne le sont pas d'habitude et qui ne l'ont pas été en final de coupe de france.. JE te laisse les trouver MONSIEUR DE MAUVAISE FOI

Ligue 1

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