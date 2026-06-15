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Florentino Pérez arrive avec 150 ME au PSG

PSG15 juin , 10:20
parGuillaume Conte
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Le Real Madrid est clairement jaloux du PSG, et rêve de recruter un cadre de Luis Enrique. Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé à Paris, et Florentino Pérez estime donc que la porte est entrouverte.
Habitué à gagner la Ligue des Champions et avoir les plus grandes stars du continent, Florentino Pérez a très mal vécu cette saison 2025-2026. Critiqué en interne, le président du Real Madrid a été obligé de convoquer de nouvelles élections pour voir son pouvoir être réaffirmé. Son discours très offensif ne tient qu’à une solution : changer l’entraineur et recruter de nombreux joueurs pour faire de nouveau du Real une machine à gagner.

Ni Vitinha, ni Joao Neves

José Mourinho va avoir les moyens de ses ambitions, et le mercato s’annonce spectaculaire. Si l’offre de 150 ME pour faire venir Julian Alvarez n’a pas fait mouche, la Casa Blanca garde cette enveloppe pour… le PSG. Cités dans un premier temps pour rejoindre le Real, Vitinha et Joao Neves sont intouchables et Pérez l’a bien compris.
En revanche, selon le média TRT Spor, le boss des merengue a envie de profiter des négociations stagnantes entre Ousmane Dembélé et le PSG pour recruter le Ballon d’Or. Les joueurs qui remportent cette distinction ont toujours eu le don de faire rêver Florentino Pérez. Une enveloppe de 150 millions d’euros est toujours disponible et le Real espère que le Paris SG sera prêt à l’accepter.
Car l’ancien rennais et barcelonais a encore deux ans de contrat à Paris, mais il n’a toujours pas prolongé, plus de six mois après le début des négociations. Une pause a été faite pour la Coupe du monde, mais Luis Campos ne veut pas voir les discussions s’éterniser même si l’attaquant français se veut rassurant. Lors des célébrations pour le doublé en Ligue des Champions, Dembélé a confirmé son envie de rester et d’essayer de gagner une troisième Coupe d’Europe désormais. Et selon RMC, Ousmane Dembélé devrait bien prolonger à Paris après la Coupe du monde, mais le club espagnol compte bien tenter sa chance tant que rien n'est officiel.
Le Real Madrid part donc de très loin, mais toujours conforté dans son fauteuil de président, Florentino Pérez espère que sa capacité de séduction n’a pas changé avec les années. Une référence à l’époque où, de Zidane à Owen en passant par Figo, Ronaldo, Kaka et Cannavaro, les Ballons d'Or finissaient tous à Santiago Bernabeu.
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Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

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