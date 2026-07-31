L'OM contacte un international néerlandais

En quête de renforts défensifs, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes. Grégory Lorenzi est récemment venu aux renseignements concernant Lutsharel Geertruida, le latéral droit des Pays-Bas sous contrat avec Leipzig.

La Provence révèle que Grégory Lorenzi a eu la même idée et a donc repris contact avec les dirigeants du RB Leipzig afin de connaître les conditions d'un possible prêt de Lutsharel Geertruida cette saison. Le directeur sportif de l'Olympique de Marseille n'a cependant pas eu la réponse qu'il espérait. C'est un joueur qui avait déjà été sur les tablettes de l'OM l'an dernier, puisque Pablo Longoria avait discuté avec le club allemand avec qui Lutsharel Geertruida est sous contrat, afin de se le faire prêter. Finalement, ce dernier avait rejoint le club anglais. Mais désormais il est de retour à Leipzig, et le club de Bundesliga devrait encore prêter le défenseur international néerlandais de 26 ans, ce dernier ayant encore trois ans de contrat. Ce vendredi,révèle que Grégory Lorenzi a eu la même idée et a donc repris contact avec les dirigeants du RB Leipzig afin de connaître les conditions d'un possible prêt de Lutsharel Geertruida cette saison. Le directeur sportif de l'Olympique de Marseille n'a cependant pas eu la réponse qu'il espérait.

Lutsharel Geertruida gagne trop pour l'OM

L'Equipe, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont fixé le salary-cap des nouveaux joueurs à 100.000 euros. Sachant qu'actuellement le défenseur néerlandais de 26 ans, formé à Feyenoord, gagne autour de 5 millions d'euros par saison, l'Olympique de Marseille a donc tourné le dos à cette possibilité, même si le dossier n'est pas totalement refermé, Leipzig pouvant finalement faire un effort pour un joueur sur lequel le club ne compte pas vraiment cette saison. Le quotidien régional confirme que du côté de Leipzig, on ne souhaite pas assumer le salaire du joueur s'il est prêté. Et comme dans de nombreux dossiers depuis le début du mercato , il s'avère que le salaire de Lutsharel Geertruida est trop gros pour l'OM. Comme l'explique, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont fixé le salary-cap des nouveaux joueurs à 100.000 euros. Sachant qu'actuellement le défenseur néerlandais de 26 ans, formé à Feyenoord, gagne autour de 5 millions d'euros par saison, l'Olympique de Marseille a donc tourné le dos à cette possibilité, même si le dossier n'est pas totalement refermé, Leipzig pouvant finalement faire un effort pour un joueur sur lequel le club ne compte pas vraiment cette saison.

Le directeur sportif de l'Olympique de Marseille est donc toujours en quête d'un latéral droit, la signature de Lutsharel Geertruida à cet instant du mercato semblant réellement très compliquée à envisager.