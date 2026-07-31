L'OM contacte un international néerlandais

L'OM contacte un international néerlandais

OM31 juil. , 9:00
parClaude Dautel
3
Ajouter comme source préférée sur Google
En quête de renforts défensifs, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes. Grégory Lorenzi est récemment venu aux renseignements concernant Lutsharel Geertruida, le latéral droit des Pays-Bas sous contrat avec Leipzig.
C'est un joueur qui avait déjà été sur les tablettes de l'OM l'an dernier, puisque Pablo Longoria avait discuté avec le club allemand avec qui Lutsharel Geertruida est sous contrat, afin de se le faire prêter. Finalement, ce dernier avait rejoint le club anglais. Mais désormais il est de retour à Leipzig, et le club de Bundesliga devrait encore prêter le défenseur international néerlandais de 26 ans, ce dernier ayant encore trois ans de contrat. Ce vendredi, La Provence révèle que Grégory Lorenzi a eu la même idée et a donc repris contact avec les dirigeants du RB Leipzig afin de connaître les conditions d'un possible prêt de Lutsharel Geertruida cette saison. Le directeur sportif de l'Olympique de Marseille n'a cependant pas eu la réponse qu'il espérait.

Lutsharel Geertruida gagne trop pour l'OM

Le quotidien régional confirme que du côté de Leipzig, on ne souhaite pas assumer le salaire du joueur s'il est prêté. Et comme dans de nombreux dossiers depuis le début du mercato, il s'avère que le salaire de Lutsharel Geertruida est trop gros pour l'OM. Comme l'explique L'Equipe, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont fixé le salary-cap des nouveaux joueurs à 100.000 euros. Sachant qu'actuellement le défenseur néerlandais de 26 ans, formé à Feyenoord, gagne autour de 5 millions d'euros par saison, l'Olympique de Marseille a donc tourné le dos à cette possibilité, même si le dossier n'est pas totalement refermé, Leipzig pouvant finalement faire un effort pour un joueur sur lequel le club ne compte pas vraiment cette saison.
Le directeur sportif de l'Olympique de Marseille est donc toujours en quête d'un latéral droit, la signature de Lutsharel Geertruida à cet instant du mercato semblant réellement très compliquée à envisager.

Lire aussi

OM : Un ancien du PSG dit oui à Lorenzi, l'affaire tourne malOM : Un ancien du PSG dit oui à Lorenzi, l'affaire tourne mal
C’est confirmé, Todibo est d'accord pour rejoindre l'OMC’est confirmé, Todibo est d'accord pour rejoindre l'OM
Articles Recommandés
Tolisso Peut Devenir Un Vrai Probleme Pour Lol
OL

Tolisso peut devenir un vrai problème pour l’OL

bordeaux gerard lopez prof d economie c est le choc gerard lopez 4 394301
Bordeaux

Bordeaux : Le scénario catastrophe se profile

Steven Nzonzi Rejoint Dunkerque En Ligue 2
Ligue 2

Steven Nzonzi rejoint Dunkerque en Ligue 2

Lol Fait Revenir Un Historique Et Change Tout
OL

L'OL fait revenir un historique et change tout

Fil Info

31 juil. , 11:30
Tolisso peut devenir un vrai problème pour l’OL
31 juil. , 11:00
Bordeaux : Le scénario catastrophe se profile
31 juil. , 10:33
Steven Nzonzi rejoint Dunkerque en Ligue 2
31 juil. , 10:30
L'OL fait revenir un historique et change tout
31 juil. , 10:00
PSG : Lucas Chevalier prêté, Zidane ne lui laisse pas le choix
31 juil. , 9:30
ASSE : Davitashvili et Stassin, l'incroyable révélation
31 juil. , 8:40
PSG : Une catastrophe avec Barcola, Liverpool s'inquiète
31 juil. , 8:20
OL : Textor réclame 20ME et envoie Michele Kang au tribunal
31 juil. , 8:00
OM : Un ancien du PSG dit oui à Lorenzi, l'affaire tourne mal

Derniers commentaires

L'OL fait revenir un historique et change tout

A l instant T Je nous vois pas nous qualifié c est impossible , les 3 derniers matchs sont degueu

PSG : Lucas Chevalier prêté, Zidane ne lui laisse pas le choix

Jeu de mots mon gars jeu de maux

L'OL fait revenir un historique et change tout

Si l'OL fait tout pour satisfaire Paulo Fonseca on devrait en retour voir du beau jeu , et des victoires ????????? tout le monde attaque et défend Le pressing haut des joueurs mouvements incessants des joueurs et jeu vers l'avant

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

Une conscience toi? Pauvre abruti tu balances sans cesse de pures aneries.Ne parle pas de conscience

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

pure connerie

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading