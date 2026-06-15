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PSG : Gonçalo Ramos inclus dans un échange stupéfiant

PSG15 juin , 12:20
parCorentin Facy
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Plusieurs départs sont au programme pour le PSG lors de ce mercato estival, à commencer par celui de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais pourrait être inclus par Luis Campos dans un échange étonnant.
L’été sera mouvementé pour le Paris Saint-Germain, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Certains éléments en manque de temps de jeu souhaitent quitter la capitale. C’est le cas de Kang-in Lee, annoncé avec insistance du côté de l’Atlético de Madrid. Gonçalo Ramos est lui aussi un sérieux prétendant à un départ lors de cette intersaison. L’attaquant portugais joue très peu sous les ordres de Luis Enrique et souhaite relancer sa carrière.

Le PSG accepte un échange pour Ramos

A 24 ans, il rêve d’atterrir dans un top club européen qui lui fera confiance comme titulaire. Encore faut-il trouver un acheteur à un prix intéressant pour le PSG, qui avait déboursé près de 70 millions d’euros pour s’offrir l’attaquant au Benfica Lisbonne il y a trois ans. Confronté aux difficultés économiques de plusieurs grands clubs européens, le Paris SG pourrait se résoudre d’accepter un échange selon les informations de Romain Molina.
« Il risque d'avoir beaucoup "d'échanges de joueurs" cet été pour équilibrer les écritures comptables et pallier au manque de liquidités de certains clubs » a d’abord publié le journaliste sur son compte X avant d’évoquer précisément le cas Gonçalo Ramos. « Exemple : le PSG souhaite vendre Ramos mais a bien conscience que son prix est prohibitif pour l'immense majorité des équipes donc Luis Campos cherche, au cas où, un joueur intéressant à mettre dans la balance de l'autre côté » a ajouté notre confrère au sujet de l'attaquant portugais.

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Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain trouvera chez les clubs intéressés par le buteur de 24 ans un joueur susceptible de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Le natif d’Olhao intéresse l’Atlético de Madrid ainsi que plusieurs clubs de Premier League et la perspective de pouvoir le faire venir sans se ruiner mais plutôt via un échange de joueurs pourrait bien susciter de nouveaux intérêts.
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Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

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