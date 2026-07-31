Tolisso peut devenir un vrai problème pour l’OL
Corentin Tolisso

Tolisso peut devenir un vrai problème pour l’OL

OL31 juil. , 11:30
parEric Bethsy
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Performant la saison dernière, Corentin Tolisso sera de nouveau le moteur de l’Olympique Lyonnais pour l’exercice à venir. Les Gones pourraient même dépendre du rendement de leur capitaine qui suscite quelques doutes.
Avant son troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions contre le Sparta Prague mardi, l’Olympique Lyonnais a davantage de doutes que de certitudes. La gifle infligée par le Real Betis (4-0) mercredi en amical a laissé des traces, notamment dans l’esprit de Paulo Fonseca qui s’interroge sur la compétitivité de son groupe. En attendant l’adaptation des recrues et la suite du recrutement, l’entraîneur des Gones a besoin de s’appuyer sur ses quelques valeurs sûres. A commencer par Corentin Tolisso (32 ans) qui semble toujours aussi indispensable.

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Ce n’est pas forcément rassurant pour Walid Acherchour, pas certain que le milieu et capitaine soit encore en mesure de porter l’Olympique Lyonnais pour cette nouvelle saison. « Tolisso, avec deux matchs par semaine et un an de plus… Sachant que pour moi, Tolisso est beaucoup plus important en impact, quand il arrive lancé box-to-box dans la surface de réparation, a commenté le chroniqueur de RMC. Ce n'est plus le joueur capable de maîtriser le milieu de terrain avec le ballon. Il va falloir l'accompagner avec des courses et du mouvement. »
« (…) Avec Tolisso, tu es piégé. Tu peux te manger le mur s'il n'est plus là physiquement. Mais sur le sprint final la saison dernière, il a encore été très important. Et puis c'est l'âme de cette équipe, la transmission qu'il a avec les jeunes, c'est ton capitaine, ton relai. Mais il y aura des débats footballistiques si Tolisso n'est pas bon, c'est sûr », a prévenu Walid Acherchour, qui conseille à l’Olympique Lyonnais de ne pas vendre le polyvalent Pavel Sulc, capable d’évoluer derrière l’avant-centre comme Corentin Tolisso.
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