Tolisso peut devenir un vrai problème pour l’OL

A l instant T Je nous vois pas nous qualifié c est impossible , les 3 derniers matchs sont degueu
Jeu de mots mon gars jeu de maux
Si l'OL fait tout pour satisfaire Paulo Fonseca on devrait en retour voir du beau jeu , et des victoires ????????? tout le monde attaque et défend Le pressing haut des joueurs mouvements incessants des joueurs et jeu vers l'avant
Une conscience toi? Pauvre abruti tu balances sans cesse de pures aneries.Ne parle pas de conscience
pure connerie
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Faut-il être inquiet après la pré-saison réalisée par l'OL ? 🗣️ @EltoMok : "J'ai un constat plus sévère sur ce que tu fais depuis le début d'année 2026. C'est poussif dans le jeu et cette équipe va devoir être réinventée tactiquement." #RMCLive