L'OL fait revenir un historique et change tout

L'Olympique Lyonnais a annoncé ce vendredi une vraie révolution au sein de son staff médical, marquée par le retour d'Antonin Da Fonseca qui était en poste à Lille. L'OL a également fait venir un médecin du Havre et un nutritionniste de l'OGC Nice.

Le club est heureux d'annoncer le retour d'Antonin Da Fonseca, nommé Directeur de la Performance, après deux saisons passées au LOSC. Préparateur physique de l'OL Féminin entre 2010 et 2014, Antonin Da Fonseca avait ensuite rejoint le groupe professionnel masculin, au sein duquel il a progressivement élargi ses responsabilités durant dix saisons jusqu'à occuper le poste de responsable de la performance et de la préparation physique. L'encadrement médical accueille également le Docteur Emmanuel Dielemans, en provenance du Havre, qui rejoint le staff médical de l'équipe professionnelle. Cette arrivée s'accompagne de la nomination de Yann Fournier au poste de Directeur Médical, avec pour mission de coordonner l'ensemble des activités médicales du club », indique dans un premier temps l’OL. Afin de donner toujours plus de moyens à Paulo Fonseca, l'OL a décidé de totalement changer l'organisation de son staff médical. Pour cela, le club de Michele Kang a fait revenir Antonon Da Fonseca, très connu à Lyon, mais a également recruté dans d'autres clubs de Ligue 1 . «», indique dans un premier temps l’OL.

L'OL fait tout pour satisfaire Paulo Fonseca

Lyon est également allé piocher du côté du Gym. « Le secteur de la nutrition évolue avec l'arrivée de Pierre Mastain, en provenance de l'OGC Nice (...) Enfin, Raphaël Homat, déjà présent la saison passée, interviendra de nouveau régulièrement auprès du groupe professionnel dans le domaine de la préparation mentale afin d'accompagner les joueurs dans leur recherche de performance. A travers ces évolutions, l'Olympique Lyonnais confirme sa volonté de mettre à la disposition du staff de Paulo Fonseca et de son groupe les meilleures conditions de travail afin d'accompagner les ambitions du club », précise l’Olympique Lyonnais dans un communiqué. De quoi permettre aux joueurs lyonnais d'avoir le meilleur suivi possible à l'entame d'une saison importante pour le club de la capitale des Gaules.