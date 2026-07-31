Steven Nzonzi rejoint Dunkerque en Ligue 2

Jeu de mots mon gars jeu de maux
Si l'OL fait tout pour satisfaire Paulo Fonseca on devrait en retour voir du beau jeu , et des victoires ????????? tout le monde attaque et défend Le pressing haut des joueurs mouvements incessants des joueurs et jeu vers l'avant
Une conscience toi? Pauvre abruti tu balances sans cesse de pures aneries.Ne parle pas de conscience
pure connerie
Il s'est bien servi aussi
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Il a traversé les frontières, connu les plus grands championnats et atteint le sommet du monde 🇫🇷 Aujourd’hui, son voyage le mène jusqu’à Dunkerque. Bienvenue chez les Maritimes, Steven Nzonzi ⚓️ #TeamUSLD