Steven Nzonzi rejoint Dunkerque en Ligue 2

Steven Nzonzi rejoint Dunkerque en Ligue 2

Ligue 231 juil. , 10:33
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Champion du monde avec l'équipe de France en 2018, et laissé libre par Stoke City, Steven Nzonzi n'a pas décidé de prendre sa retraite sportive à 37 ans. Le milieu défensif vient en effet de s'engager avec l'USL Dunkerque et jouera donc en Ligue 2 cette saison.
Articles Recommandés
Tolisso Peut Devenir Un Vrai Probleme Pour Lol
OL

Tolisso peut devenir un vrai problème pour l’OL

bordeaux gerard lopez prof d economie c est le choc gerard lopez 4 394301
Bordeaux

Bordeaux : Le scénario catastrophe se profile

Lol Fait Revenir Un Historique Et Change Tout
OL

L'OL fait revenir un historique et change tout

Lucas Chevalier ne reculera pas dans la hiérarchie
PSG

PSG : Lucas Chevalier prêté, Zidane ne lui laisse pas le choix

Fil Info

31 juil. , 11:30
Tolisso peut devenir un vrai problème pour l’OL
31 juil. , 11:00
Bordeaux : Le scénario catastrophe se profile
31 juil. , 10:30
L'OL fait revenir un historique et change tout
31 juil. , 10:00
PSG : Lucas Chevalier prêté, Zidane ne lui laisse pas le choix
31 juil. , 9:30
ASSE : Davitashvili et Stassin, l'incroyable révélation
31 juil. , 9:00
L'OM contacte un international néerlandais
31 juil. , 8:40
PSG : Une catastrophe avec Barcola, Liverpool s'inquiète
31 juil. , 8:20
OL : Textor réclame 20ME et envoie Michele Kang au tribunal
31 juil. , 8:00
OM : Un ancien du PSG dit oui à Lorenzi, l'affaire tourne mal

Derniers commentaires

PSG : Lucas Chevalier prêté, Zidane ne lui laisse pas le choix

Jeu de mots mon gars jeu de maux

L'OL fait revenir un historique et change tout

Si l'OL fait tout pour satisfaire Paulo Fonseca on devrait en retour voir du beau jeu , et des victoires ????????? tout le monde attaque et défend Le pressing haut des joueurs mouvements incessants des joueurs et jeu vers l'avant

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

Une conscience toi? Pauvre abruti tu balances sans cesse de pures aneries.Ne parle pas de conscience

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

pure connerie

L'Europe pousse Al-Khelaifi pour virer Infantino de la FIFA

Il s'est bien servi aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading