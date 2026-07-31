ASSE : Davitashvili et Stassin, l'incroyable révélation

ASSE : Davitashvili et Stassin, l'incroyable révélation

ASSE31 juil. , 9:30
parClaude Dautel
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Sur le papier, Davitashvili et Stassin sont les deux joueurs à la plus forte valeur ajoutée au sein de l'effectif stéphanois cet été. Cependant à ce jour, les Verts n'ont aucune offre pour les deux attaquants.
Depuis le début du mercato, s'il y a deux joueurs qui semblent le plus proches de la sortie à l'ASSE, il s'agit de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Il ne s'agit pas de remettre en cause la qualité des deux hommes, mais c'est une évidence, si les Verts veulent faire rentrer de l'argent dans les caisses, c'est en cédant le joueur géorgien et son coéquipier belge que cela passera. L'été dernier, Kilmer Sports avait refusé 30 millions d'euros pour Lucas Stassin, et s'en mord probablement les doigts. S'agissant de Zuriko Davitashvili, ce dernier était annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs européens. Sauf que Le Progrès révèle que la réalité est totalement différente concernant les deux joueurs de l'AS Saint-Étienne à cet instant du mercato.

L'ASSE a zéro offre pour Davitashvili et Stassin

En effet, malgré des rumeurs, à ce jour, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin n'ont fait l'objet d'aucune offre officielle ou officieuse. Autrement dit, si l'ASSE envisage de toucher un petit pactole en cédant les deux attaquants, c'est probablement un scénario à oublier. Du côté de l'AS Saint-Étienne, on espérait que cela s'agite un peu après la fin du Mondial, mais l'Espagne est championne du monde depuis bientôt deux semaines et rien n'a changé concernant le Géorgien et le Belge. La seule certitude, et c'est le quotidien régional qui le dit, c'est que si Lucas Stassin devait partir de l'ASSE avant la fin du mercato, il sera remplacé. Mais, pour l'instant, on ne se dirige pas vers ce scénario, ce qui doit probablement étonner également Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, qui pensaient bien ne pas reprendre avec les Verts en Ligue 2 cette saison.

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