ASSE : Davitashvili et Stassin, l'incroyable révélation

Sur le papier, Davitashvili et Stassin sont les deux joueurs à la plus forte valeur ajoutée au sein de l'effectif stéphanois cet été. Cependant à ce jour, les Verts n'ont aucune offre pour les deux attaquants.

Depuis le début du mercato, s'il y a deux joueurs qui semblent le plus proches de la sortie à l'ASSE, il s'agit de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Il ne s'agit pas de remettre en cause la qualité des deux hommes, mais c'est une évidence, si les Verts veulent faire rentrer de l'argent dans les caisses, c'est en cédant le joueur géorgien et son coéquipier belge que cela passera. L'été dernier, Kilmer Sports avait refusé 30 millions d'euros pour Lucas Stassin, et s'en mord probablement les doigts. S'agissant de Zuriko Davitashvili, ce dernier était annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs européens. Sauf que Le Progrès révèle que la réalité est totalement différente concernant les deux joueurs de l'AS Saint-Étienne à cet instant du mercato.

L'ASSE a zéro offre pour Davitashvili et Stassin