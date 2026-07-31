PSG : Une catastrophe avec Barcola, Liverpool s'inquiète

Le mercato d'été va entrer dans son dernier mois, et pour l'instant Bradley Barcola est toujours un joueur du PSG. Du côté de Liverpool, où on garde confiance, certaines voix commencent à s'élever car on craint que ce dossier tourne au vinaigre comme l'an dernier avec Alexander Isak.

Fabrizio Romano l'a encore dit jeudi soir dans un podcast, Bradley Barcola n'aura aucun mal à négocier son contrat avec Liverpool, l'ancien Lyonnais ayant fait des Reds sa priorité. Le souci majeur, c'est que pour l'instant le club de la Mersey n'a pas transmis d'offre au Paris Saint-Germain. Les dirigeants anglais le savent, le PSG est très gourmand, et pour l'instant, l'hésitation est grande du côté d'Anfield de pousser le curseur financier jusqu'aux 150 millions d'euros désormais attendus par Paris. Si le journaliste italien dément qu' une première offre de 117ME ait été envoyée au club de la capitale , il reste cependant optimiste. Mais, du côté de Liverpool, une petite musique commence à se faire entendre, comme le relaie le site spécialisé Liverpool.com

Barcola doit rapidement arriver à Liverpool

Journaliste pour ce média consacré aux Reds, Sian Jones affirme que du côté du club, on veut surtout éviter de se lancer dans des négociations interminables avec le Paris Saint-Germain, afin d'éviter à tout prix le scénario délirant vécu l'an dernier avec Newcastle pour faire signer Alexander Isak. L'attaquant suédois avait fait le forcing pour quitter les Magpies, lesquels refusaient les offres de Liverpool qu'ils jugeaient trop faibles. Finalement, au dernier jour du mercato, Liverpool avait accepté de payer 150ME pour Isak , lequel était arrivé chez les Reds sans aucune préparation avec sa nouvelle équipe. Avant sa grave blessure en décembre, Alexander Isak avait été un flop.

C'est explicitement ce scénario catastrophe que Liverpool veut éviter, à savoir récupérer Bradley Barcola à la fin du mois d'août, sans qu'il ait eu l'occasion de travailler avec sa nouvelle équipe. « Liverpool ne peut pas se permettre une nouvelle situation où une recrue estivale majeure arrive sans la préparation nécessaire pour être opérationnelle immédiatement », fait remarquer notre confrère anglais. Pour l'instant, les deux clubs continuent de négocier, le Paris Saint-Germain attendant juste que Liverpool dise oui à ses exigences financières. De son côté, Bradley Barcola, qui a tout de même deux ans de contrat, fait confiance aux dirigeants parisiens pour ne pas être jusqu'au-boutiste dans ce dossier.