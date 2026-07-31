Lucas Chevalier ne reculera pas dans la hiérarchie
Lucas Chevalier sur le départ du PSG

PSG : Lucas Chevalier prêté, Zidane ne lui laisse pas le choix

PSG31 juil. , 10:00
parClaude Dautel
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Absent du groupe tricolore pour le Mondial 2026, à la fois parce qu'il revenait tout juste de blessure, mais aussi en raison de sa présence sur le banc du PSG, Lucas Chevalier sait qu'il va devoir convaincre Zinedine Zidane de faire appel à lui. Pour cela, il doit jouer.
Un an après avoir rejoint le Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier est à un tournant de sa carrière. Soit il reste chez les champions d'Europe et prend le risque de rester la doublure de Matvei Safonov toute la saison, ce qui voudra dire qu'il dit adieu à l'équipe de France, soit il se fait prêter dans un club où il sera titulaire avant d'éventuellement revenir comme numéro 1 au PSG. A priori, et selon les premiers échos relayés par Le Parisien, Lucas Chevalier semble être déterminé à rester dans la capitale afin de convaincre Luis Enrique de lui redonner enfin sa chance. Pour Walid Acherchour, l'ancien gardien de but du LOSC commettrait une lourde erreur en prenant le risque d'être en concurrence avec Safonov, et même à Suzuki, que le PSG tente de faire signer en provenance de Parme.

Chevalier est dans l'ombre de Safonov

Dans l'After Foot, sur RMC, le consultant estime que Lucas Chevalier doit être réaliste et doit accepter de quitter au moins provisoirement le Paris Saint-Germain afin de retrouver le temps de jeu qu'il n'avait plus au PSG. « A la place de Lucas Chevalier, je demande à me faire prêter dans un club pour jouer, et pour retrouver une place en équipe de France, et pour revenir plus fort au Paris Saint-Germain. Safonov, à quel moment en fait on peut rebattre les cartes ? Il a fait une deuxième partie de saison incroyable, il a été très très important. D’un côté, il y a un gardien qui maximise son potentiel, et il y en a un autre qui le minimise son potentiel », fait remarquer Walid Acherchour avant d’aller plus loin.
En effet le consultant incite le clan Chevalier à faire réfléchir le gardien de but à deux fois : « Moi si je suis l'entourage ou si je suis Chevalier, je me pose vraiment la question. Je ne parle pas d'un départ, car je pense que cela serait excessif, et peut-être que Safonov va décliner. Mais, en tout cas : faut jouer ! Faut jouer, Chevalier doit jouer ! » A voir si le portier de 24 ans, qui a encore quatre ans de contrat avec le Paris Saint-Germain, sera à l'écoute des conseils venus du consultant de RMC. En tout cas, Lucas Chevalier doit vite se décider car c'est en septembre que Zinedine Zidane fera ses premiers choix avec l'équipe de France.

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