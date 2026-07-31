Le PSG veut un deuxième Monégasque à 50 ME

Le PSG veut un deuxième Monégasque à 50 ME

PSG31 juil. , 12:00
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Après la signature imminente de Maghnes Akliouche, le Paris Saint-Germain va tenter de s’offrir un deuxième joueur de l’AS Monaco. Cette fois, le club de la capitale a entamé des discussions pour l’attaquant américain Folarin Balogun.
Il aura fallu attendre la cinquième offre du Paris Saint-Germain pour voir l’AS Monaco céder. Afin de conclure le transfert de Maghnes Akliouche, le double champion d’Europe a finalement accepté de débourser les 50 millions d’euros réclamés. Le milieu offensif va donc rejoindre sa future équipe à son retour de vacances, et sera peut-être accompagné par un coéquipier monégasque. Comme l’international français, Folarin Balogun (25 ans) a lui aussi tapé dans l’œil des Parisiens.
Le Daily Arsenal nous apprend que le club de la capitale a entamé des discussions avec l’AS Monaco pour son attaquant. Pour le moment, les échanges ne font que débuter, tandis que les dirigeants franciliens ont davantage avancé dans leurs négociations avec l’entourage de l’ancien Gunner. Il faut croire que le Paris Saint-Germain n’est pas refroidi par le montant demandé. Le club de la Principauté a en effet fixé le même prix que pour Maghnes Akliouche, à savoir 50 millions d’euros. Ce n’est pas vraiment étonnant dans la mesure où Folarin Balogun, buteur à trois reprises pendant la Coupe du monde 2026 avec les Etats-Unis, sort d’une saison à 19 buts toutes compétitions confondues avec l’AS Monaco, où son contrat expire en 2028.

Lire aussi

Le PSG exige une réponse rapide de Ferran TorresLe PSG exige une réponse rapide de Ferran Torres
La surprise vient plutôt du choix du Paris Saint-Germain sachant que Folarin Balogun possède un profil différent des autres cibles de Luis Enrique. Contrairement à Ferran Torres et à Charles De Ketelaere, l’international américain n’est pas un joueur connu pour sa polyvalence. On parle d’un pur avant-centre davantage attiré par la profondeur et par la cage adverse. L’entraîneur parisien serait donc prêt à changer ses plans concernant la doublure d’Ousmane Dembélé en pointe.
Articles Recommandés
Chelsea Interdit De Mercato Avec Sursis Et Condamne A 117me Damende
Premier League

Chelsea interdit de mercato avec sursis et condamné à 11,7ME d'amende

Son Ego Ou Les Trophees Vinicius Est En Plein Dilemme
Liga

Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme

Psg Akliouche Premier Renfort Officiel De Lete
PSG

PSG : Akliouche premier renfort officiel de l'été

Infantino Lecoeure Il Claque La Porte De La Fifa
Foot Mondial

Infantino l'écoeure, il claque la porte de la FIFA

Fil Info

31 juil. , 16:00
Chelsea interdit de mercato avec sursis et condamné à 11,7ME d'amende
31 juil. , 15:30
Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme
31 juil. , 15:00
PSG : Akliouche premier renfort officiel de l'été
31 juil. , 14:30
Infantino l'écoeure, il claque la porte de la FIFA
31 juil. , 14:00
OL : Pavel Sulc, une blessure pour cacher son transfert
31 juil. , 13:30
Gérard Lopez c'est fini, Bordeaux sauvé au buzzer
31 juil. , 13:00
Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid
31 juil. , 12:40
OM : Un salaire effrayant, des joueurs refusent de signer
31 juil. , 12:20
L'OL peut récupérer une partie des 100ME de Diomandé

Derniers commentaires

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

Il est incroyable de mauvaise foi, et de stupidité... Ce n est meme pas un cas de pathologie psychiatrique, il est juste con, malheureusement on enferme pas les gens pour ça et grâce a lui , l activité de ce site augmente. Il faudrait que tu interviennes plus souvent, Joekidd assure ton intérim de mémoire vivante du PSG mais tu manques ...

Gérard Lopez c'est fini, Bordeaux sauvé au buzzer

On peut remercier le très beau geste de Monsieur Lopez de s'asseoir sur cette très belle somme d'argent, un vrai gentleman

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

J attend des sources, des elements a tes dires, car pour l instant a part nous abreuver de tes liens vers ton compte facebook, il n y a rien d autres ... Qu un President de club descend voir les arbitres a la mi temps des matchs n avait rien de normal, meme dans le championnat le plus corrompu du monde c est interdit, donc encore heureux que certains crient au scandale ... Bon je suppose que tu nous vas nous mettre ta source sur Nasser qui va voir les arbitres à la mi temps comme tu le prétends ?

Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme

Bla bla bla ...^^ degage de nos articles, surtout si c est pour déblatérer des conneries !!!

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

Salut Majin. Il est totalement sous l'emprise de biais cognitifs et bien trop fragile mentalement pour pouvoir se rééquilibrer, cette inconsistance intellectuelle en fait la victime idéale et consentante. Les biais d'intentionnalité (complot) ou de confirmation (j'ai raison et tous les autres ont tort) sont les plus évidents, mais d'autres comme la corrélation illusoire ou l'effet de halo (ou celui de Stroop) font que le pauvre gars est complètement perdu dans son labyrinthe de délires.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading