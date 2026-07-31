Le PSG veut un deuxième Monégasque à 50 ME

Après la signature imminente de Maghnes Akliouche, le Paris Saint-Germain va tenter de s’offrir un deuxième joueur de l’AS Monaco. Cette fois, le club de la capitale a entamé des discussions pour l’attaquant américain Folarin Balogun.

Il aura fallu attendre la cinquième offre du Paris Saint-Germain pour voir l’AS Monaco céder. Afin de conclure le transfert de Maghnes Akliouche, le double champion d’Europe a finalement accepté de débourser les 50 millions d’euros réclamés. Le milieu offensif va donc rejoindre sa future équipe à son retour de vacances, et sera peut-être accompagné par un coéquipier monégasque. Comme l’international français, Folarin Balogun (25 ans) a lui aussi tapé dans l’œil des Parisiens.

Le Daily Arsenal nous apprend que le club de la capitale a entamé des discussions avec l’AS Monaco pour son attaquant. Pour le moment, les échanges ne font que débuter, tandis que les dirigeants franciliens ont davantage avancé dans leurs négociations avec l’entourage de l’ancien Gunner. Il faut croire que le Paris Saint-Germain n’est pas refroidi par le montant demandé. Le club de la Principauté a en effet fixé le même prix que pour Maghnes Akliouche, à savoir 50 millions d’euros. Ce n’est pas vraiment étonnant dans la mesure où Folarin Balogun, buteur à trois reprises pendant la Coupe du monde 2026 avec les Etats-Unis, sort d’une saison à 19 buts toutes compétitions confondues avec l’AS Monaco, où son contrat expire en 2028.

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La surprise vient plutôt du choix du Paris Saint-Germain sachant que Folarin Balogun possède un profil différent des autres cibles de Luis Enrique. Contrairement à Ferran Torres et à Charles De Ketelaere, l’international américain n’est pas un joueur connu pour sa polyvalence. On parle d’un pur avant-centre davantage attiré par la profondeur et par la cage adverse. L’entraîneur parisien serait donc prêt à changer ses plans concernant la doublure d’Ousmane Dembélé en pointe.