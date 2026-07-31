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Bordeaux : Le scénario catastrophe se profile

Bordeaux31 juil. , 11:00
parClaude Dautel
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C'est ce vendredi que les Girondins de Bordeaux doivent prouver qu'ils ont 10 millions d'euros sur leur compte, afin de pouvoir se présenter devant la CNOSF pour contester leur relégation en régional. Mais les choses s'annoncent mal. 
Les supporters bordelais retiennent leur souffle ce vendredi, car si le club au scapulaire veut entretenir l'espoir de rester en National, cela passe par ce qui serait un petit miracle. En effet, Sparta Capital doit boucler la reprise des Girondins de Bordeaux, et déposer les fameux 10 millions d'euros exigés par la CNOSF pour éventuellement demander à la FFF de ne pas sanctionner Bordeaux. Du côté de Sud-Ouest, on explique que si jeudi matin, il y avait un petit parfum d'optimisme du côté du Haillan, ce n'était plus réellement le cas en fin d'après-midi, la cession des Girondins de Bordeaux à Sparta Capital butant encore sur de nombreux points. Pour le quotidien régional, les signaux ne sont pas bons du tout à quelques heures de la deadline.

Bordeaux se rapproche de la catastrophe

Journaliste pour Sud-Ouest, et grand connaisseur du dossier, Bertrand Ruiz a de plus en plus de mal à croire au miracle que serait le rachat des Girondins de Bordeaux par Sparta Capital et la mise à disposition de 10 millions d'euros dans les caisses du club afin d'assurer sa solvabilité. « Ce scénario, perçu comme catastrophique par de nombreux supporteurs, relève de moins en moins du domaine de la fiction. Il est même crédible au regard des éléments en main. Car si les Girondins de Bordeaux, club historique en France, ont un réel potentiel commercial aux yeux d’investisseurs intéressés par le football, la charge de la reprise d’une entité criblée d’obligations et d’incertitudes financières apparaît aujourd’hui fort lourde », explique notre confrère. 
Si le rachat échouait, alors le tribunal de commerce de Bordeaux, souvent complaisant avec le club de Gérard Lopez n'aurait pas d'autre choix que de prononcer la liquidation judiciaire des Girondins. C'est alors Jean-Louis Triaud, président de l'association, qui aurait les commandes de l'équipe de Régional 1.
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