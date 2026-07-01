Tottenham s’attaque au PSG, c'est violent

Révélation de cette Coupe du monde, Folarin Balogun fait saliver le PSG. Luis Enrique en voit le joueur parfait pour son attaque. Mais c'est Tottenham qui part très fort dessus ce mercredi.

Maintenu de justesse les deux dernières saisons, Tottenham se retrouve à des années-lumière du club qui était allé en finale de la Ligue des Champions en 2019. Les Spurs ont perdu leurs meilleurs joueurs avec le temps, et le transfert d’Harry Kane a été un coup dur insurmontable. Pourtant, la formation londonienne n’hésite pas à miser très gros sur le mercato , mais cela ne suffit pas toujours.

Balogun, Monaco écoutera les offres

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, qui a le vent en poupe après être allé chercher un maintien en urgence, les Spurs comptent frapper très fort au mercato. L’accord pour Mateus Fernandez est imminent, et cela va couter 99 millions d’euros au club du nord de Londres. Mais cela ne va pas s’arrêter là. Selon les révélations de Yahoo Sports, Tottenham a craqué sur un joueur qui brille à la Coupe du monde et qui est une cible du PSG : Folarin Balogun.

L’attaquant américain sort d’une saison solide en Ligue 1, et l’AS Monaco a fait savoir qu’elle était à l’écoute des offres si jamais cela devait monter très haut. Le PSG apprécie grandement son profil, comme révélé ce mardi , en raison de ses qualités de vitesse, de sens du but, et de joueur véritablement axial. Des qualités qui commencent à faire tourner les têtes, puisque Caught Offside annonce que le Borussia Dortmund souhaite aussi s’offrir Balogun cet été.

Mais Tottenham est clairement motivé, et le club londonien ne compte pas laisser le PSG et ses concurrents souffler. Ainsi une offre de 50 millions d’euros serait en préparation, ce qui correspond à quelques millions près, à la somme que Monaco souhaite récupérer avec son international américain. Nul doute que le club de la Principauté va profiter jusqu’au bout de l’exposition de la Coupe du monde pour attendre un peu, et voir si son avant-centre continue de prendre de la valeur avec ses belles performances aux Etats-Unis.