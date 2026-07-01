Tottenham s’attaque au PSG, c'est violent

Il a certainement du faire un petit calcul et faire la balance entre gain et perte. Et c'est ce que je disais aussi hier. Quand on pose les chiffres, c'est pas certain à 100% qu'il parte. Balerdi : 20-25M Egan Riley: 10-15 Hojberg: 10M Angel Gomes : 10-15M Hamed Traore : entre 8 et 10M. Ounanhi et sa CDM avec le Maroc : 10 sans trop de pb normalement. Kondogbia : Même laissé libre, on économise 500k par mois, donc 6M sur l'année. Aubam: entre le prix du transfert et le salaire tu n'es pas loin des 5M. Restent encore Harit, l'autre attaquant prêté en Espagne dont le nom m'échappe. Quand tu poses poses tout, on est pas loin des 100M. Et hormis Balerdi Hojberg et Aubam qui étaient titulaires , les autres on a fait sans... Et perso c'est ce que j'essayerais de faire : dégager les prêtés et les 3-4 titulaires pour conserver greenwood.
100% des frappes sont cadrées
En même temps on s'est fait une raison. Entre le fait qu'on soit moins attractif que certains clubs de BS ou même d'Angleterre et nos problèmes financiers, on est voué à perdre nos meilleurs éléments les prochaines années.
Le PSG ne va acheter tous les très bons joueurs de la planète pour son attaque. Elle a déjà ce qu'il faut même si Ramos est parti.
Aucune humilité, aucun résultat, aucun respect des engagements contractuels pris… Bienvenue dans le monde du cynisme avec Habib Beye !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
🇺🇸 Borussia Dortmund are tracking Monaco striker Folarin Balogun! The 24-year-old USMNT forward is high on BVB's summer wishlist. 🇩🇪