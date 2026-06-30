Le PSG a trouvé le remplaçant de Ramos en Ligue 1

Le PSG a trouvé le remplaçant de Ramos en Ligue 1

PSG30 juin , 17:00
parGuillaume Conte
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Le PSG, qui vient d’officialiser le départ de Gonçalo Ramos pour le Milan AC, n’a plus aucun avant-centre dans son effectif. La solution se trouve sous ses yeux avec l’international américain Folarin Balogun.
Le mercato du PSG s’est emballé ce jeudi avec la vente de Gonçalo Ramos au Milan AC pour plus de 70 millions d’euros. Une très belle opération pour un remplaçant qui n’avait pas su s’imposer, sans oublier toutefois de se montrer précieux dans plusieurs moments ces dernières saisons. Le Portugais va pouvoir montrer son talent avec un temps de jeu supérieur au Milan AC.

Balogun fait craquer le PSG

Pour le remplacer, Luis Campos a comme d’habitude une large liste de cibles potentielles, qu’il compte activer en discrétion. Mais selon les informations de Foot Mercato, un joueur figure très bien placé sur cette liste : Folarin Balogun. L’attaquant américain brille avec les Etats-Unis dans cette Coupe du monde, mais il n’est pas arrivé à ce niveau par hasard. Il sort d’une saison très solide en Ligue 1, et représente un avant-centre encore jeune (24 ans) et qui aime rester dans l’axe et peser sur les défenses.

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Pour le moment, aucun contact n’a eu lieu entre les deux clubs, et chacun prépare ses armes. En tout cas, si l’intérêt du PSG venait à se concrétiser, l’AS Monaco serait vendeuse, aux dires de Foot Mercato. « Du côté du club de la Principauté, la porte n’est pas fermée à un départ de son buteur américain. En effet, l’ASM se trouve en effet dans l’obligation de vendre cet été pour équilibrer ses finances. Face à cette nécessité absolue, la direction asémiste a tranché dans le vif : Folarin Balogun fait partie des trois joueurs à forte valeur marchande dont un départ est envisagé pour renflouer ses caisses », assure le média spécialisé, pour qui le club de la Principauté ne pourra pas laisser passer l’occasion de réaliser une très grosse vente.
Il faut dire qu’en ayant réussi à vendre Gonçalo Ramos pour 70 millions d’euros, le PSG sait qu’il sera attendu au tournant pour son prochain achat en attaque. Mais avant Folarin Balogun, Luis Campos rêve aussi de faire venir des joueurs comme Eli Kroupi Junior, Maghnès Akliouche et Yan Diomandé.
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Derniers commentaires

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Donc la DNCG juge que la dette est remboursable dans le temps... cette blague.. comme tu dis ca leurs donne de lair .. beaucoup dair... peut être que bordeaux ou sochaux aurait aimé avoir le meme air ..bordeaux pour 9M aurait pue se réendetter encore et les apporter..sauf que la DNCG a dit stop lopez plus capable on stope le massacre ... et pour lyon ca doit frôler le milliard avec les intérêts a X pour cent que ares a prêté a textor.. et on me dit que kang va rembourser cela ou du moins qu'elle en a les épaules... lol

Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

Ça c’est dans plus belle la vie que tu peux le faire mais pas dans la vraie vie, tu penses bien que sont contrat stipule d’être entraineur de l’équipe première ! Si dans ta boite t’es technicien sav ont va pas te rétrogradé ailleurs

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Ils les écrivent combien de temps en avance leurs articles pour parler de l'Allemagne en 8eme ?

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C’est comme si je mettais toute les femmes marseillaises de cagolle! Du coup ta mère et ta sœur en font parties ? Des abrutis il y en as partout et je peux te garantir que chez vous il y en a en masse aussi alors soit mesuré dans tes propos sous peine de te prendre quelques rafale, c’est comme la France entière qui vous prend pour des branleurs tellement il y a des fénéant à chaque coin de rue ça veut pas dire forcément que c’est 100% mais une majorité 🤫

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Surprenant.

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