Le PSG a trouvé le remplaçant de Ramos en Ligue 1

Le PSG, qui vient d’officialiser le départ de Gonçalo Ramos pour le Milan AC, n’a plus aucun avant-centre dans son effectif. La solution se trouve sous ses yeux avec l’international américain Folarin Balogun.

Le mercato du PSG s’est emballé ce jeudi avec la vente de Gonçalo Ramos au Milan AC pour plus de 70 millions d’euros. Une très belle opération pour un remplaçant qui n’avait pas su s’imposer, sans oublier toutefois de se montrer précieux dans plusieurs moments ces dernières saisons. Le Portugais va pouvoir montrer son talent avec un temps de jeu supérieur au Milan AC.

Balogun fait craquer le PSG

Pour le remplacer, Luis Campos a comme d’habitude une large liste de cibles potentielles, qu’il compte activer en discrétion. Mais selon les informations de Foot Mercato, un joueur figure très bien placé sur cette liste : Folarin Balogun. L’attaquant américain brille avec les Etats-Unis dans cette Coupe du monde, mais il n’est pas arrivé à ce niveau par hasard. Il sort d’une saison très solide en Ligue 1 , et représente un avant-centre encore jeune (24 ans) et qui aime rester dans l’axe et peser sur les défenses.

Pour le moment, aucun contact n’a eu lieu entre les deux clubs, et chacun prépare ses armes. En tout cas, si l’intérêt du PSG venait à se concrétiser, l’AS Monaco serait vendeuse, aux dires de Foot Mercato. « Du côté du club de la Principauté, la porte n’est pas fermée à un départ de son buteur américain. En effet, l’ASM se trouve en effet dans l’obligation de vendre cet été pour équilibrer ses finances. Face à cette nécessité absolue, la direction asémiste a tranché dans le vif : Folarin Balogun fait partie des trois joueurs à forte valeur marchande dont un départ est envisagé pour renflouer ses caisses », assure le média spécialisé, pour qui le club de la Principauté ne pourra pas laisser passer l’occasion de réaliser une très grosse vente.

Il faut dire qu’en ayant réussi à vendre Gonçalo Ramos pour 70 millions d’euros, le PSG sait qu’il sera attendu au tournant pour son prochain achat en attaque. Mais avant Folarin Balogun, Luis Campos rêve aussi de faire venir des joueurs comme Eli Kroupi Junior, Maghnès Akliouche et Yan Diomandé.