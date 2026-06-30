PSG : 100 ME pour Yan Diomandé, ils crient à l’arnaque

Très attendu sur ce match pour porter son équipe, Yan Diomandé n'a pas du tout pesé sur la rencontre et quitte la Coupe du monde sur une très mauvaise note. Il est néanmoins annoncé avec force au PSG.

Aventure terminée pour la Côte d’Ivoire, qui a fait trembler la Norvège mais s’est incliné 2-1, ce mardi à Dallas. En dehors d’un exploit de Diallo pour l’égalisation, les Eléphants n’auront pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Et avec les rumeurs évoquant son transfert possible, voire probable, au PSG, les regards étaient tout de même tournés sur Yan Diomandé. L’ailier du RB Leipzig a clairement semblé en difficulté, peinant à passer son adversaire direct, qui était le second arrière droit de la Norvège, Ryerson étant blessé.

« Diomandé, il ne serait pas titulaire à l'OM », ça chambre

Trop prévisible, pas assez précis, tendre dans les duels, Diomandé n’aura pas pu faire parler son talent. Cela ne remet pas en cause son avenir brillant, lui qui n’a que 19 ans, mais cela a eu le don de démontrer ses limites sur un tel match. Et même sur une Coupe du monde, puisqu’en dehors d’une passe décisive contre Curaçao, il n’aura pas été impliqué sur un autre des 5 buts de la Cote d’Ivoire.

Dès lors, même s’il est impossible de faire un constat aussi rapide, les interrogations sont venues sur le prix que le PSG compte mettre pour le faire venir, à savoir plus de 100 millions d’euros. « Il est vraiment surévalué », « Votre Yan Diomandé là, son Mondial est mauvais », « Je vous jure il ne vaut pas 100 ME, miser autant, c’est un gros risque », « il a été titulaire n’est jamais sorti du tournoi, juste parce que le PSG le veut », « Si tu lui enlèves sa vitesse et ses blocks, il n’a plus grand-chose, il ne serait même pas titulaire à l’OM », « Avec son match de merde, vient de faire capoter son transfert au PSG », ont lancé les internautes, pas du tout convaincus par les prestations du joueur ivoirien dans cette Coupe du monde.