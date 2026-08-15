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Bordeaux : La FFF porte un coup fatal aux Girondins

Bordeaux15 août , 17:03
parClaude Dautel
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En réponse à un communiqué des Girondins de Bordeaux, la Fédération Française de Football a demandé au club d'accepter la décision du CNOSF ou de prendre ses responsabilités.
Au lendemain de la décision du CNOSF de ne pas demander à la FFF de revoir sa position concernant les Girondins de Bordeaux, à savoir de les envoyer en Régional, le club au scapulaire avait mis un petit coup de pression sur l'instance dirigée par Philippe Diallo. « À ce stade, il ne s'agit pas d'une décision, mais d'une recommandation : celle de maintenir la mesure d'exclusion des compétitions nationales prononcée à l'encontre du Club, et donc sa rétrogradation en Régional 1 ou à un niveau inférieur. La décision revient désormais au Comité Exécutif de la Fédération Française de Football, seul habilité à statuer », avait avancé Bordeaux. Ce samedi, c'est sous une forme de boomerang que lui est revenue la réponse de la FFF, cette dernière n'étant visiblement pas décidé à revenir sur la décision prise et confirmée en appel par la DNCG.

La FFF confirme que Bordeaux jouera en Régional

Du côté de la Fédération Française de Football, et contrairement au CNOSG, on n'a pas tergiversé longtemps sur ce dossier. « La Fédération Française de Football prend acte de la proposition de conciliation du CNOSF. Celle-ci invite la SA FCGB à s’en tenir à la décision contestée en estimant fondée l’appréciation portée sur la situation financière du club par la commission d’appel de la DNCG de la FFF. Il revient maintenant à la SA FCGB, et non à la FFF, de s’opposer à cette proposition de conciliation si elle entend poursuivre sur la voie contentieuse », prévient la Fédération Française de Football. Autrement dit, si les dirigeants des Girondins de Bordeaux veulent tenter de faire changer cette décision, ils doivent désormais se tourner vers un tribunal administratif. Et comme le concédait ce samedi le quotidien Sud-Ouest, les chances d'un succès sont très faibles, même si à priori ceux qui sont aux commandes du club sont décidés à aller jusqu'au bout dans cette opération. Si le tribunal confirmait cette relégation, alors il ne fait aucun doute que les Girondins iront droit vers la faillite et que c'est l'association qui prendra ls commandes.

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Derniers commentaires

Bordeaux : La FFF porte un coup fatal aux Girondins

Je suis supporter lyonnais mais j'espere de tout coeur revoir Bordeaux en L1 . Des clubs comme Bordeaux, Reims, saint Étienne, Le Havre, Auxerre, Nantes etc on ecrit l'histoire du foot français.

Paixão annoncé en Turquie, l'OM en panique

Maintenant le rival de marseille sera sûrement le Pfc ....oh la gueule et encore c est pas gagner contre eux .

PSG : Tout le monde veut signer à Paris, le constat est fou

Parler foot avec toi ?? Alors deja tu comprend rien au ballon , secondo t'as toujours ete un gros buveur de jus des dirigeants le vrai mastre en personne, et par dessus le marché t'es un sale fachos de merde.. Avec les parisiens et lyonnais tu veux parler foot ?? Ils sont pas objectif pour un sous et par dessus le marché haineux au possible, les bons gars sont parti je dois etre le plus ancien marseillais depuis 2011 que je commente sur ce site ..il reste plus que des connard comme toi

Paixão annoncé en Turquie, l'OM en panique

Préféré la Turquie que marseille !!!ce club est devenu bien bas !!! Ça va etre dur de finir dans les 3 premiers....avec le pfc Strasbourg lyon Monaco Rennes lille ....😬😬

PSG : Tout le monde veut signer à Paris, le constat est fou

Oui payer 450k par mois pour kondogbia faut vraiment être débile... 500k pour hojlberg c'est légèrement mieux mais toujours aussi con^^ et combien pour aubam ?? Tu parles d argent dépensé pour Paris mais regarde combien a claqué l américain pour aucun trophée après tu viendra parler trompette 🎺

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