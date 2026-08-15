Bordeaux : La FFF porte un coup fatal aux Girondins

En réponse à un communiqué des Girondins de Bordeaux, la Fédération Française de Football a demandé au club d'accepter la décision du CNOSF ou de prendre ses responsabilités.

Au lendemain de la décision du CNOSF de ne pas demander à la FFF de revoir sa position concernant les Girondins de Bordeaux, à savoir de les envoyer en Régional, le club au scapulaire avait mis un petit coup de pression sur l'instance dirigée par Philippe Diallo. « À ce stade, il ne s'agit pas d'une décision, mais d'une recommandation : celle de maintenir la mesure d'exclusion des compétitions nationales prononcée à l'encontre du Club, et donc sa rétrogradation en Régional 1 ou à un niveau inférieur. La décision revient désormais au Comité Exécutif de la Fédération Française de Football, seul habilité à statuer », avait avancé Bordeaux. Ce samedi, c'est sous une forme de boomerang que lui est revenue la réponse de la FFF, cette dernière n'étant visiblement pas décidé à revenir sur la décision prise et confirmée en appel par la DNCG.

La FFF confirme que Bordeaux jouera en Régional