Quiñones au PSG, Luis Enrique répond en une phrase
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Le prix moyen des billets pour voir vos match est largement le plus élevé de France. Ceci élimine les classes les plus populaires. Mais je dis pas que le plan leproux n'a pas été efficace à la base, même s'il a tué l'âme du club pendant un temps.
OUI tu as raison, quelle belle journée Lyon qui ne sait pas battre un club de niveau L3 Français! Cela fait plaisir, bémol dommage qu' il n' y a pas eu de cartes rouges ou de blessures pour les Lyonnais pour encore les affaiblir davantage
Comme Lyon - Paris - Lille et bien d'autres villes
CQFD Tu inventes des propos dans une situation qui n'existe pas. C'est dans ta tête tout ça. Tu t'en rends compte?
Tu déformes mon propos. Je n'ai pas dit qu'ils défendaient l'Humanité. Je t'ai expliqué qu'une insulte sur ma mère ou sur la paternité de mon père sur ma naissance n'a pas la même portée que de se revendiquer d'une idéologie raciste et suprémaciste. Tu veux mettre dos à dos les deux camps sous prétexte qu'il y a eu violence. Et de prendre les orientations politiques des groupes d'ultras marseillais pour justifier ça. Et je te dis qu'il n'y a pas besoin d'être d'extrême gauche pour lutter contre le fascisme. L'Histoire l'a montré. De Gaulle ou Chaban n'ont pas été des dangereux communistes. Pourtant ils ont lutté contre le fascisme et le nazisme... Cette banalisation actuelle de l'extrême droite est très inquiétante. (Et ça ne veux pas dire que la banalisation de l'extrême gauche le soit moins)
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
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|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15