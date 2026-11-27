Luis Enrique a été directement interrogé sur la possibilité de faire signer le Mexicain Julian Quiñones au PSG cet hiver.

Grand acteur du Mondial 2026 avec le Mexique, Julian Quiñones pourrait à bientôt 30 ans se voir offrir une place pour découvrir le football en Europe. Et quelle place puisque son nom est associé au PSG, qui a besoin d’un joueur offensif cet hiver et cherche la bonne pioche. Aller recruter l’ancien attaques des Tigres désormais en Arabie saoudite aurait tout d’une grosse surprise, même si ce ne serait pas la première fois que le PSG effectue une trouvaille inattendue pour se renforcer.

Le Mexique interroge Luis Enrique

Mais cette rumeur a eu le don de mettre en appétit la presse mexicaine, très gourmande en information de ce type. A tel point que Hugo Ramirez, journaliste pour la télévision mexicaine TUDN, est allé directement poser la question à Luis Enrique. L’entraineur du Paris SG a eu une réponse qui ne permet pas de déceler le vrai du faux, mais qui n’est pas un vrai non.

Quiñones ? Le PSG a tous les meilleurs joueurs du monde dans son viseur », a fait savoir l’entraineur espagnol, qui confirme néanmoins que le club de la capitale a toujours ses cibles en tête. Il reste à savoir si cela travaille en coulisses pour le », a fait savoir l’entraineur espagnol, qui confirme néanmoins que le club de la capitale a toujours ses cibles en tête. Il reste à savoir si cela travaille en coulisses pour le mercato hivernal ou s’il s’agit simplement de joueurs visés sur le long terme par le PSG.

En tout cas, tous les profils sont visiblement étudiés alors que Luis Enrique n’a pas vraiment supplié ses dirigeants de recruter un joueur en urgence après les blessures de Kvara et Doué. Mais si, à l’image du match de cette semaine contre la Roma, le Paris SG constate que le manque de choix et de talents offensifs risque de compliquer la suite de la saison du club de la capitale, alors nul doute que Luis Campos activera ses réseaux pour trouver le joueur capable de rapprocher Paris de ses objectifs.