Le Stade Rennais est dans une passe très difficile. Accroché par Lorient ce week-end, les Bretons se sont inclinés sur la pelouse de Nijmegen jeudi en Europa League, fragilisant la position de Franck Haise.

Sur le podium de la Ligue 1 il y a deux mois, le Stade Rennais est dans une période beaucoup plus difficile à présent. Le club breton enchaîne les mauvais résultats, dont le dernier à Lorient ce week-end, et se retrouve 9e de Ligue 1. En Europa League aussi, la spirale est inquiétante. Les coéquipiers de Brice Samba ont pris l’eau jeudi soir sur la pelouse de Nijmegen aux Pays-Bas (3-1). Une défaite susceptible de fragiliser considérablement la position de Franck Haise et de la direction sportive du Stade Rennais selon Daniel Riolo.

Sur les antennes de RMC dans l’After Foot, le journaliste a fait savoir qu’un grand ménage était nécessaire au sein du club Rouge et Noir. Le départ de Franck Haise est réclamé, mais pas uniquement. Daniel Riolo estime que le directeur sportif Loïc Désiré et le président Arnaud Pouille doivent également faire leurs valises.

« J’ai dis la semaine dernière qu’il n’y avait qu’une solution, c’était le grand ménage du sol au plafond. Je pense que Nicolas de Tavernost doit trouver le placard à balais et il doit y aller : Franck Haise, Arnaud Pouille et toute la clic, au revoir. Gestion catastrophique, trop gros salaires donnés à des joueurs qui ne respectent rien ni personne. L’erreur serait de sortir juste Franck Haise. Si tu ne sors que lui, tu ne règles aucun problème » estime Daniel Riolo sur les ondes de RMC avant de poursuivre.

« Il faut non seulement sortir Franck Haise mais aussi enchaîner avec Arnaud Pouille, il faut cibler la direction sportive qui ne travaille pas bien depuis plusieurs années. On disait que ce n’était pas terrible avec Florian Maurice mais tous ceux qui ont suivi, c’est encore pire. Ca ne marche pas. Le ménage, ça doit être du sol au plafond et il faut aussi envoyer des joueurs dans la charrette. Brice Samba, ce n’est plus possible… » a conclu le journaliste, qui espère que Nicolas de Tavernost prendra ses responsabilités avec les départs de Haise, Désiré et Pouille dans les jours à venir.