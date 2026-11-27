L’OM risque une lourde sanction de la part de l’UEFA après les violents incidents ayant éclaté en tribunes entre les supporters marseillais et ceux du Levski Sofia. Une exclusion de l’Europa League est même évoquée.

L’Olympique de Marseille s’est relancé jeudi soir en Europa League en s’imposant 1-0 face au Levski Sofia. Un deuxième succès de rang dans cette compétition, qui permet aux hommes de Bruno Genesio d’intégrer le top 24 au classement. Une excellente nouvelle après avoir perdu les trois premiers matchs contre le Besiktas, l’Olympiakos et Sturm Graz. En tribunes en revanche, les supporters de l’OM se sont fait remarquer de la pire des façons. De très violents incidents ont effectivement éclaté dans les travées du Vélodrome avec des affrontements d’une brutalité totale entre les supporters marseillais et ceux du Levski Sofia.

Des images terribles circulent sur les réseaux sociaux et pourraient coûter cher à l’Olympique de Marseille. Tandis que le Levski Sofia réclame que le Vélodrome ne puisse plus accueillir de match de coupe d’Europe, Daniel Riolo a été encore plus loin sur RMC. Pour l’éditorialiste de l’After Foot, une exclusion pure et simple de l’OM en coupe d’Europe ne serait pas scandaleuse.

« Jamais de la vie les supporters de l’OM doivent avoir le loisir de se balader à l’intérieur du stade pour venir taper d’autres supporters avec des images d’une extrême violence. Ces images, on les a vus. L’exclusion de l’OM en coupe d’Europe, ça se discute. C’est inadmissible. En coupe d’Europe, tu dois réussir à faire respecter l’ordre à l’intérieur de ton stade. Ca veut dire que les stewards ont laissé passer. Ils ont limite collaboré à cette espèce d’attaque brutale à coups de ceinture, de bâtons. C’est inadmissible que dans un stade en France, on puisse voir des trucs pareils » a lancé le journaliste sur RMC avant d'ajouter.

L’exclusion de l’OM en coupe d’Europe, ça se discute - Daniel Riolo après les incidents lors de OM-Levski Sofia

« C’est fou ! L’OM sera sévèrement sanctionné et ce sera tout à fait normal. Marseille trouvera des excuses à ses supporters car de toute façon, ils ne font pas la loi. La direction de l’OM n’a jamais eu de pouvoir sur les supporters historiquement » estime Daniel Riolo, qui réclame une sanction de très grande envergure à l’encontre de l’Olympique de Marseille après les incidents inqualifiables intervenus jeudi soir lors du match face au Levski Sofia. Nul doute que la commission de discipline de l’UEFA se réunira prochainement pour évoquer ce cas et qu’une lourde sanction sera prise contre l’OM, qui risque à minima une lourde amende et des matchs à huis clos, partiel ou total.