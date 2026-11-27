De violents incidents ont éclaté en tribunes jeudi soir entre les supporters du Levski Sofia et ceux de l’OM. Le directeur sportif du club bulgare accuse les Marseillais.

L’Olympique de Marseille a réalisé une très belle opération sur le plan comptable, ce jeudi en s’imposant 1-0 face au Levski Sofia lors de la 5e journée de Ligue Europa. Grâce à ce succès, l’équipe de Bruno Genesio se replace totalement dans la course au top 24 et à la qualification en barrages. De quoi satisfaire l’entraîneur marseillais, d’autant que son équipe, qui avait concédé trois buts contre Le Mans quatre jours plus tôt, a réussi à garder sa cage inviolée. Le point noir de la soirée se situe en revanche en tribunes

A quelques minutes du coup d’envoi, de violents incidents ont éclaté dans les travées du Vélodrome entre les 500 supporters du Levski Sofia autorisés à se déplacer à Marseille, et les Ultras du club marseillais. Des provocations et des saluts nazis dans le camp bulgare ont échauffé les esprits avant que de violents affrontements finissent par éclater. Des incidents dont le club marseillais est responsable selon Daniel Borimirov, directeur sportif du Levski Sofia, qui demande carrément à l’UEFA d’interdir les matchs au Vélodrome à l’avenir.

« J'espère que plus aucun match ne sera disputé dans ce stade. Je pense que des mesures doivent être prises afin que les matches puissent se dérouler normalement. Le football est censé apporter de la joie aux gens, et non nous faire assister à de telles scènes. Les responsables de l'UEFA ne peuvent pas rester les bras croisés et continuer à autoriser l'organisation de matches dans de telles conditions » a fait savoir le dirigeant bulgare après la défaite de son équipe au Vélodrome.

Une mesure radicale réclamée à l’instance européenne, qui n’ira évidemment pas aussi loin. En revanche, une enquête sera menée et des sanctions seront probablement prises à l’encontre des deux clubs. Un point noir dans cette soirée quasiment parfaite pour le club présidé par Stéphane Richard, qui peut déjà préparer son patron Frank McCourt à l’idée de payer une belle amende à l’UEFA dans les prochaines semaines.