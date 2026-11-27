Une semaine après avoir subi une remontada face au Mans au Vélodrome, l’Olympique de Marseille va forcément vouloir se racheter à Auxerre ce week-end.

Quelle heure pour Auxerre - OM ?

dimanche 29 novembre à 15h00 au Stade de l’Abbé Deschamps. L’arbitre sera François Letexier. Marseille enchaîne les matchs, puisque seulement trois jours après avoir dominé Sofia en Europa League au Stade Vélodrome (1-0), l’ OM va se déplacer à Auxerre. Cette rencontre importante pour la suite de la saison des Marseillais se déroulera ceau Stade de l’Abbé Deschamps. L’arbitre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre Auxerre - OM ?

Comme tous les matchs de cette 12e journée de Ligue 1, cette rencontre entre l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille sera à suivre sur l’antenne de Ligue 1+ ce dimanche après-midi.

Les compos probables de Auxerre - OM :

Placé juste au-dessus de la zone rouge, avec un petit point d’avance sur Strasbourg après 11 journées, l’AJA traverse une période compliquée. Avec une seule victoire lors des six derniers matchs, le club bourguignon a du mal à avancer en championnat. Sortant d’un bon match sur la pelouse de Monaco (1-1), Auxerre va tenter de faire un bon résultat à domicile contre l’OM. Pour ce match, Will Still sera privé de Akpa, Diousse, Fofana, Namaso ou Okoh.

La compo probable d’Auxerre : Nardi - Tuanzebe, Diomandé, Siwe - Senaya, Ekwah, Ahamada, Oppegard - Faivre, Archer, Labeau Lascary.

Quelques jours après s’être bien relancé dans la course à la qualification en Europa League, l’OM va tenter de se racheter en L1. En effet, la semaine dernière, Marseille s’est honteusement fait remonter par Le Mans au Vélodrome (2-3). Si le club phocéen est toujours dans le Top 5 du championnat, l’OM a raté une belle occasion de s’installer sur le podium. Autant dire que les hommes de Bruno Genesio auront à coeur de se rattraper dimanche à Auxerre. Pour ce match, le coach français fera sans Cornelius ou Emerson.

La compo probable de l’OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Aguerd, Garcia - Kondogbia, Nnadi - Harit, Abdelli, Paixao - Gouiri.