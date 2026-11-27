Indice UEFA : Rennes et l’OL gâchent la remontada de la France
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Il n'y a pas d'idée de pureté de race là-dedans (dans le fait d'y aller 1 vs 10. Pour les saluts nazis c'est "no comment" tellement c'est pathétique...). Je pense que les bulgare ont fait les malins 5 minutes, mais savaient très bien la suite qui allait arriver (ce sont des mecs qui ont l'habitude de ça). C'est pas la 1ere fois que ça arrive de voir quelques marioles faire les fanfarons à l'extérieur puis être pris en chasse par les même crétins mais du camp local. Provocations inutiles et réponse tout aussi débile... Je ne crois pas qu'il faille répondre par la bêtise et la violence à de la violence et de la bêtise (mais comme chacun des camps ne semble exceller que dans ça...). Les stadiers allaient faire le nettoyage au pire avec l'aide de la police.
Alors on est d'accord. On devrait pouvoir aller voir un match, dans tous les stades, y compris le vélodrome, en portant le maillot de son club sans craindre pour sa sécurité. Et les provocs débiles doivent disparaitre.
Sur le coup moi je trouvais ça injuste qu'il n'y ait pas penalty. Après dans plein autres cas quand il y a un gros tacle d'un défenseur qui fait tomber l'attaquant, tu ne siffles pas faute si il a pris le ballon avant. On peut comprendre la décision de l'arbitre même si elle paraît frustrante
"une fois arrivés au stade, les fans du Levski ont réussi pour certains à sortir de leur parcage pour s’approcher des supporters de l’OM et les confronter. Des supporters du Levski se sont également introduits en tribunes latérales, avant d'être chassés vers leur parcage par les stadiers." C'était certainement avec des intentions pacifiques.. 10 contre 1 ? Ca montre à quel point on a affaire à des lumières. Ils pensaient surement que l'infériorité numérique allait être compensée par la pureté de leur race. Un classique chez les nazis...
Ah mais pour moi les Bulgares sont fautifs aussi, les salut nazis n'ont aucune place ni dans un stade ni dans la vie civile ni nulle part. Les agressions de supporters parce qu'ils portent un maillot non plus. Mais va te pointer avec un maillot du PSG au Vélodrome et tu auras autant de gens agressés. Il y a pas des méchants Lyonnais et des méchants bulgares versus des gentils marseillais. Les franges ultra des trois camps sont violentes et intolérantes. Il n'y a pas moins de violence et d'intolérance chez les ultras de l'OM que chez les Bulgares. Et si je suis d'accord avec toi pour éradiquer les provocations, elle touche les deux camps extrême gauche comme extrême droite.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15