Soirée mitigée et semaine moyenne pour les clubs français en Coupe d'Europe. Les performances de Rennes et de l'OL empêchent la France de décoller à l'indice UEFA.

La victoire de Lille mercredi, les succès de l’OM et de Monaco jeudi, la France pouvait croire en une très belle semaine de Coupe d’Europe. Mais les deux matchs de la soirée de jeudi ont servi de douche froide. L’OL, qui a vu un pénalty logique sifflé en sa faveur disparaitre après intervention de la VAR, n’a néanmoins pas su faire la différence face à l’une des pires défenses d’Europe, Lillestrom tenant le nul 0-0. Et de son côté, Rennes, qui a vu une attaque de vétérans lui faire la misère, a chuté à Nimègue, face à un représentant néerlandais tout heureux du cadeau.

Une fin de soirée ratée qui empêche la France de grappiller des gros points. Car malgré ces déceptions, la Ligue 1 est passée devant la Norvège, et récupère ainsi une 9e place plus conforme à ses ambitions sur la saison européenne. Mais une victoire de l’OL et un point pris par Rennes aurait suffi pour passer devant les Pays-Bas et se rapprocher de l’Italie, 7e.

Il n’en sera rien, et la première bonne nouvelle, c’est que le Portugal, notre plus gros danger sur le classement général de l’indice UEFA, a vu Benfica et Torreense s’incliner, perdant donc quelques dixièmes sur la France sur cette semaine. Pour une fois.

En attendant, au rayon des bonnes nouvelles, avec la victoire de l’OM, la France peut encore qualifier tous ses candidats pour les barrages, même si Marseille et Rennes sont à l’extreme limite de ces places qualificatives pour le moment.