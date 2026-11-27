Courtisé par l'OM, Lees-Melou avait fait savoir que les dirigeants du Paris FC ne lui avaient rien proposé pour son avenir. Les choses ont changé depuis son appel du pied.

Même s’il possède des moyens importants et a pu lâcher 80 ME pour se renforcer, le Paris FC n’a pas non plus fait n’importe quoi l’été en recrutant des stars à prix d’or. Son recrutement a été cohérent et porte ses fruits en cette première partie de saison, avec une place de dauphin du Paris SG après un tiers du championnat.

Un achat malin et rentable, voilà aussi ce qui pourrait caractériser celui de Pierre Lees-Melou à l’été 2025, quand il a quitté Brest pour 6 ME. Le milieu de terrain est le métronome du jeu parisien et sa réussite ainsi que son expérience de la Ligue 1 peuvent faire saliver plusieurs clubs. A 33 ans, le joueur révélé à Dijon est apprécié à l’OM. Autant pour son talent sur le terrain que pour sa situation contractuelle, puisque Lees-Melou est libre de s’engager où bon lui semble en juin prochain, à l’issue de son contrat.

Lees-Melou, le Paris FC accélère

Le joueur avait émis le souhait de prolonger au Paris FC, mais l’absence de retour à ce niveau du club francilien ouvrait grand la porte à son départ. Ce n’est plus le cas affirme L’Equipe, pour qui le deuxième de Ligue 1 est revenu auprès de lui. « Je suis limite un peu désolé des tournures que ça a pris, parce que cela a fait quand même un peu le buzz, alors que j'ai simplement répondu à une question et je n'ai dit que des vérités », vient de déclarer l’ancien niçois, qui jure qu’il n’avait pas spécialement pris la parole sur son avenir pour forcer les dirigeants du Paris FC à s’asseoir autour de la table.

Et désormais, les discussions pour une prolongation de contrat avancent bien, et laissent entrevoir une signature dans les prochaines semaines. Cette prise de parole du milieu de terrain a provoqué des discussions qui vont dans le bon sens, car tout le monde souhaite que celui qu’Antoine Kombouaré avait nommé capitaine garde sa place au Paris FC dans les années à venir. A priori, cela en prend le chemin et va laisser les clubs, comme l’OM, intéressés par le statut de futur joueur libre de Pierre Lees-Melou.