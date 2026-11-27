8e tour de la Coupe de France :

Vendredi 27 novembre

19h00 : AS Cannes (L3) - Le Puy-en-Velay FC (L3) sur la chaîne YouTube de la FFF

20h00 : Pays du Valois (N1) - Valenciennes (L3)

Pays de St Omer (N1) - SM Caen (L3)

Samedi 28 novembre

13h30 : FC 2 Rives (R1) - Versailles 78 FC (L3)

Charleville Prix OAM (N2) - Stade de Reims (L2)

14h00 : Tremblay FC (R2) - Red Star (L2)

15h00 : Pontarlier CA (N2) - Siroco Les Abymes (R1)

Epinal SAS (N1) - Amiens SCF (L3)

15h30 : AS et Matoury (R1) - FC Fleury (L3)

16h00 : Bayonne Aviron (N1) - C Franciscain (R1)

17h00 : Reipertswiller US (R1) - Sundhoffen AS (R1)

Bieshem (N1) - Racing Besançon (N2)

Loon Plage FC (R1) - RC France (N1)

Coste UCF (R1) - Sedan Ardennes CS (R1) sur la chaîne YouTube de Drapeau Vert Carton Rouge (DVCR)

Vendée La Roche (L3) - Chateaubriant Voltigeur (N1)

US Feurs (N2) - FC Annecy (L2)

18h00 : Bourg-en-Bresse (L3) - Thionville (L3)

Milizac ST (N2) - Pontivy Stade (R1)

US Vermelles (R3) - Thaon ES (N2)

Saint-Ouen-l’Aumône (N2) - Calais RC (R1)

Chambly Oise FC (N1) - US Avranches (N1)

St-Pryve St-Hilaire (N1) - IS Selongey (N2)

Nîmes Olympiques (N1) - Grenoble Foot 38 (L2)

Le Poirée/Vie (N1) - Sable FC (N2)

Stade Sotteville (R1) - QRM (L3)

18h30 : Mende Av.Foot Lozere (R2) - Montpellier HSC (L2)

Castanet US (N2) - Pau FC (L2)

19h00 : AS Saint-Etienne (L2) - FC Villefranche Beaujolais (L3) sur ICI Auvergne-Rhône-Alpes

Bressuire (R1) - La Baule (R1)

TA Rennes (N2) - FC Rouen 1899 (L3)

Lannion (N2) - Laval (L2)

Furiani Agliani (N1) - AS Nancy-Lorraine (L2)

SP.C. Massay (R3) - US Orléans (L3) sur ICI Centre-Val-de-Loire

Puisalicon Magalas (R3) - Riviera FC (N2)

Montluçon Football (R1) - Clermont Foot 63 (L2)

20h00 : Vannes OC (N2) - US Concarneau (L3)

Dimanche 29 novembre

13h30 : AS Talange (R2) - Oberlauterbach US (R2)

Les Ulis (R1) - Linas-Montlhéry ESA (N2)

RC Chambery (R2) - Anglet Genets Foot (N2)

Rochefort FC (R2) - Stade Bordelais (R1)

Saint-Paul en Jarez (R3) - Chassieu Decines (R1)

14h00 : St-Die SR Kellermann (R1) - Sochaux (L2)

15h00 : US Endoume Catalans (R1) - EFC Frejuse-St-Raphael (N1)

Limonest (N1) - Hauts Lyonnais (N1)

15h45 : La Tamponaise (R1) - Angouleme Cote FC (N1)