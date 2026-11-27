CdF : Programme TV et résultats du 8e tour
parAlexis Rose
8e tour de la Coupe de France :
Vendredi 27 novembre
19h00 : AS Cannes (L3) - Le Puy-en-Velay FC (L3) sur la chaîne YouTube de la FFF
20h00 : Pays du Valois (N1) - Valenciennes (L3)
Pays de St Omer (N1) - SM Caen (L3)
Samedi 28 novembre
13h30 : FC 2 Rives (R1) - Versailles 78 FC (L3)
Charleville Prix OAM (N2) - Stade de Reims (L2)
14h00 : Tremblay FC (R2) - Red Star (L2)
15h00 : Pontarlier CA (N2) - Siroco Les Abymes (R1)
Epinal SAS (N1) - Amiens SCF (L3)
15h30 : AS et Matoury (R1) - FC Fleury (L3)
16h00 : Bayonne Aviron (N1) - C Franciscain (R1)
17h00 : Reipertswiller US (R1) - Sundhoffen AS (R1)
Bieshem (N1) - Racing Besançon (N2)
Loon Plage FC (R1) - RC France (N1)
Coste UCF (R1) - Sedan Ardennes CS (R1) sur la chaîne YouTube de Drapeau Vert Carton Rouge (DVCR)
Vendée La Roche (L3) - Chateaubriant Voltigeur (N1)
US Feurs (N2) - FC Annecy (L2)
18h00 : Bourg-en-Bresse (L3) - Thionville (L3)
Milizac ST (N2) - Pontivy Stade (R1)
US Vermelles (R3) - Thaon ES (N2)
Saint-Ouen-l’Aumône (N2) - Calais RC (R1)
Chambly Oise FC (N1) - US Avranches (N1)
St-Pryve St-Hilaire (N1) - IS Selongey (N2)
Nîmes Olympiques (N1) - Grenoble Foot 38 (L2)
Le Poirée/Vie (N1) - Sable FC (N2)
Stade Sotteville (R1) - QRM (L3)
18h30 : Mende Av.Foot Lozere (R2) - Montpellier HSC (L2)
Castanet US (N2) - Pau FC (L2)
19h00 : AS Saint-Etienne (L2) - FC Villefranche Beaujolais (L3) sur ICI Auvergne-Rhône-Alpes
Bressuire (R1) - La Baule (R1)
TA Rennes (N2) - FC Rouen 1899 (L3)
Lannion (N2) - Laval (L2)
Furiani Agliani (N1) - AS Nancy-Lorraine (L2)
SP.C. Massay (R3) - US Orléans (L3) sur ICI Centre-Val-de-Loire
Puisalicon Magalas (R3) - Riviera FC (N2)
Montluçon Football (R1) - Clermont Foot 63 (L2)
20h00 : Vannes OC (N2) - US Concarneau (L3)
Dimanche 29 novembre
13h30 : AS Talange (R2) - Oberlauterbach US (R2)
Les Ulis (R1) - Linas-Montlhéry ESA (N2)
RC Chambery (R2) - Anglet Genets Foot (N2)
Rochefort FC (R2) - Stade Bordelais (R1)
Saint-Paul en Jarez (R3) - Chassieu Decines (R1)
14h00 : St-Die SR Kellermann (R1) - Sochaux (L2)
15h00 : US Endoume Catalans (R1) - EFC Frejuse-St-Raphael (N1)
Limonest (N1) - Hauts Lyonnais (N1)
15h45 : La Tamponaise (R1) - Angouleme Cote FC (N1)
16h00 : FC Nantes (L2) - Nueillaubiers FC (R1) sur la chaîne YouTube de la FFF
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Derniers commentaires
EL : L'OL bute sur Lillestrom et la VAR
Leverkussen s'est fait battre à domicile par l'OM , à la 4e journée, et la prochaine, c'est le Celta qui va à l'OM, donc, ils peuvent le faire.
OL : Il y avait pénalty sur Openda
On a eu la totale ce soir
EL : L'OL bute sur Lillestrom et la VAR
Saaaammmaman la p*te!! Vite qu’on vous casse le cul chez nous petite sal*ope
OL : Il y avait pénalty sur Openda
Ce match , on ne devais pas le gagner, même si on en avait les moyens je pense. Entre l'arbitre (le pauvre je suis certain qu'il ne l'a pas fait volontairement) complètement à la rue et l'équipe sur le terrain où l'on voit que l'on joue clairement la ligue 1 "et ce n'est pas pour me déplaire".
OM-Levski : Gouiri rate sa panenka, il se fait détruire
Bien ce que je disais il a le boulard ce type et se prend pour un autre sur des pénos
Ligue 1
Saison régulière
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