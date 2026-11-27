Enorme déception pour l’Olympique Lyonnais, accroché par Lillestrom lors de la 5e journée de Ligue Europa jeudi soir (0-0). La frustration est d’autant plus grande que l’OL aurait dû obtenir un penalty en fin de match.

L’Olympique Lyonnais a buté sur Lillestrom sans jamais parvenir à forcer la décision, jeudi soir au Groupama Stadium. Carlos Vicens ne sera probablement pas satisfait de la production d’ensemble de son équipe. En revanche, l’entraîneur espagnol gardera en tête que son équipe aurait logiquement pu s’imposer si l’arbitre avait maintenu sa décision initiale de siffler penalty pour une faute sur Loïs Openda en fin de match. Cisaillé par les défenseur suédois, le buteur belge des Gones avait d’abord convaincu l’arbitre de siffler penalty.

Mais après appel du VAR et visionnage des images, monsieur Sebastian Gishamer a fait machine arrière et a annulé le penalty initialement accordé à l’OL. Une décision « scandaleuse » selon Nabil Djellit, qui a tenté de justifier le raisonnement des arbitres sur le plateau de la Chaîne L’Equipe.

« La décision est effectivement scandaleuse car il y a une prise en sandwich qui est claire. Les défenseurs suédois prennent le ballon et ensuite ils prennent le joueur lyonnais qui ne peut plus continuer son action. Je pense peut-être un peu naïvement que les arbitres ont estimé que le défenseur avait touché le ballon et qu’ils se sont focalisés là-dessus. Et comme le défenseur a touché le ballon avant de cisailler et de découper en deux Openda qui ne pouvait plus passer, c’est pour ça à mon avis que la VAR a appelé l’arbitre » estime Nabil Djellit avant de poursuive.

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« Mais l’arbitre a manqué clairement de lucidité parce que sa décision initiale était clairement la bonne » analyse le journaliste, convaincu que les arbitres se sont focalisés sur le ballon, et non pas sur l’énorme faute subie par Loïs Openda dans un second temps. Car même si le défenseur suédois a bien touché le ballon en premier, cela n’empêche que la faute sur l’attaquant belge de l’OL était ensuite flagrante et grossière. De quoi laisser d’immenses regrets aux Lyonnais, qui auraient logiquement pu l’emporter dans les dernières minutes avec ce fait de jeu.