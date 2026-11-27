OL : Le choix polémique de l'arbitre enfin expliqué
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c est assez marrant.... dans ce sens c est la faute des autres, vous repondez aux provoc. ok. mais dans les manif par ex c est l inverse? c est la vilaine police. et les gentils casseurs qui provoquent. c est etrange cette vision unilaterale. ces cagoulés sont des animaux completement lobotomisés. ce sont des debiles à enfermer point barre
Justement, non. Le simple fait de toucher le ballon ne suffit pas : encore faut-il maîtriser son intervention, ce qui n’est absolument pas le cas des deux défenseurs. Même après avoir touché le ballon, celui-ci restait jouable pour Openda, qui ne peut finalement pas poursuivre son action en raison de la prise en sandwich des deux défenseurs. L’exemple juste après, avec le carton rouge annulé, est d’ailleurs très parlant : cette fois, l’intervention du défenseur éloigne clairement le ballon et le rend définitivement inaccessible à Boudache. C’est précisément toute la différence entre les deux situations.
et vous vous frapper. c est vrai ca se defend... l intelligence est de faire constater les agissements bulgares au lieu de faire les animaux cagoulés....
Il n'y a pas d'idée de pureté de race là-dedans (dans le fait d'y aller 1 vs 10. Pour les saluts nazis c'est "no comment" tellement c'est pathétique...). Je pense que les bulgare ont fait les malins 5 minutes, mais savaient très bien la suite qui allait arriver (ce sont des mecs qui ont l'habitude de ça). C'est pas la 1ere fois que ça arrive de voir quelques marioles faire les fanfarons à l'extérieur puis être pris en chasse par les même crétins mais du camp local. Provocations inutiles et réponse tout aussi débile... Je ne crois pas qu'il faille répondre par la bêtise et la violence à de la violence et de la bêtise (mais comme chacun des camps ne semble exceller que dans ça...). Les stadiers allaient faire le nettoyage au pire avec l'aide de la police.
Alors on est d'accord. On devrait pouvoir aller voir un match, dans tous les stades, y compris le vélodrome, en portant le maillot de son club sans craindre pour sa sécurité. Et les provocs débiles doivent disparaitre.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15