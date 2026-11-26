Affaibli après les graves blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, le Paris Saint-Germain pense à renforcer son secteur offensif en janvier. Le club de la capitale étudie plusieurs pistes, dont celle menant au Mexicain Julian Quiñones, star de la Coupe du monde 2026.

Face à la Roma mercredi, le Paris Saint-Germain passait une sorte de test. Tout le monde attendait de voir comment les Parisiens pouvaient se comporter face à une bonne équipe européenne sans leurs ailiers Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, tous les deux victimes d’une rupture du ligament croisé du genou. Résultat, l’équipe entraînée par Luis Enrique, accrochée au Parc des Princes (2-2), a clairement montré ses limites. Sa performance lors de cette 5e journée de Ligue des Champions semble confirmer la nécessité de recruter cet hiver.

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Si l’on en croit les nombreuses rumeurs qui circulent depuis quelques jours, le Paris Saint-Germain partage cet avis. Le coach Luis Enrique a beau dédramatiser la situation, il n’empêche que le conseiller sportif Luis Campos étudie pas mal de pistes en vue du mercato hivernal. Un nouveau dossier vient d’apparaître dans la presse mexicaine puisque les médias locaux AS et Telemundo Deportes révèlent un intérêt du double champion d’Europe pour Julian Quiñones (29 ans). L’information peut surprendre dans la mesure où l’attaquant d’Al-Qadsiah (Arabie Saoudite) n’a jamais joué en Europe.

Rappelons tout de même que l’international mexicain n’est pas un inconnu pour autant. On parle du joueur classé 28e au classement du Ballon d’Or 2026. Et pour cause, l’attaquant capable d’évoluer en pointe et sur les deux côtés a marqué les esprits lors de la Coupe du monde, avec quatre buts et une passe décisive dans la compétition. Al-Qadsiah avait donc bien fait de prolonger son contrat jusqu’en 2029 en mai dernier, en ajoutant une clause libératoire à environ 182 millions d’euros. Un montant dissuasif pour le Paris Saint-Germain, beaucoup plus que sa valeur seulement estimée à 14 millions d’euros par Transfermarkt.