Le PSG veut s’offrir une star du Mondial à 180 ME
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Ok Lionel, au moins tu simplifies le débat 🤣 ça fait un paquet de mecs d'extrême droite dans ton monde ! Je pense qu'il existe beaucoup de nuances et c'est tant mieux, à mon avis.
Il nous rendra des services jusqu'en juin ce soir déjà ....
@olivier Je n'ai malheureusement pas le temps de tout écouter ni lire. De ce fait j'ai un biais dans ma vision. Comme nous tous je pense. J'essaie de lire et écouter plusieurs médias pour avoir un avis plus "neutre". Mon expérience est basé sur France info, le Monde et le Figaro. Je trouve France info bien plus neutre que le Figaro. Le Monde étant la plus à "gauche". France info est neutre à mes yeux et d'ailleurs tes chiffres le confirme. Je ne nierais pas ce que tu dis sur France Inter ou France Culture parce que c'est des médias que je n'écoutes pas. En revanche je te citerais sur France culture un "historique" qui est Franck Ferrand, fan de Zemmour déclaré... Il y a pire comme gauchiste... Je ne contesterais donc pas l'orientation de france inter qui a cette réputation. Fondée ou pas. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'un média publique n'a pas à avoir une orientation droite ou gauche. Mais je me souviens aussi que les personnes de droite trouvaient france tv de gauche et ceux de gauche trouvaient france tv trop à droite. Comme tu le soulignes c'est plus une sensibilité de chacun et de ses attentes. (Personnellement je ne suis plus l'information à la TV.)
olivier atton, la droite n'éxiste plus, il n'éxiste aucune différence entre retailleau, philippe ou le pen, retailleau pourrait meme faire passer le pen pour une gauchiste tellement ce type est taré. La gauche es taujourdh'hui incarné par LFI, et tout ce qui est à droite de mélenchon, c'est de l'extreme droite, glucksmann compris.
Tu veux partir ?, Je te menace de te retenir,! Je crois quon à atteint le fond du fond des créateurs de contenus foot 01
Ligue 1
Saison régulière
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|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
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|8
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|23
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|7
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|2
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|2
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|3
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|9
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|6
|0
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|24
|17
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|18
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|5
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|3
|19
|12
|7
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|5
|2
|4
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|9
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|3
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|1
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|5
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|15
|21
|-6
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|3
|2
|6
|10
|18
|-8
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|3
|2
|6
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|25
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|3
|1
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|-5
|8
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|2
|2
|7
|9
|23
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|2
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|0
|2
|9
|10
|25
|-15