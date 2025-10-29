PSG : Un sommet de nullité à Lorient, Luis Enrique furax

Le Paris Saint-Germain s'est fait surprendre à Lorient et a concédé le nul 1-1 ce mercredi soir. La stérilité parisienne a profondément irrité Luis Enrique.

Un faux pas inattendu et presque incompréhensible pour le PSG ce mercredi soir. Face à Lorient, promu et mal classé, les Parisiens ont été accrochés 1-1. Luis Enrique était profondément agacé par la prestation offensive de ses hommes au Moustoir. Face à la deuxième pire défense de Ligue 1 , Paris n'a pas réussi à marquer plus d'un but. Le champion d'Europe a pourtant eu près de 80% de possession de balle. Si le gardien adverse Yvon Mvogo a été solide, l'entraîneur espagnol retenait surtout le manque d'idées de son équipe. Pour lui, le PSG aurait pu jouer toute la nuit sans trouver la faille une seconde fois.

« On a fait une très mauvaise 1ère période et un mauvais match. On aurait pu jouer 90mn de plus, on n'aurait pas marqué non plus. On a manqué de lucidité et de créativité, donc c'est plus facile pour les adversaires. Je suis frustré, c’est dommage mais c’est le football », a t-il lâché au micro de Ligue 1+ après la rencontre. Un avertissement non négligeable pour le PSG alors que se profile un choc sérieux contre le Bayern mardi prochain.