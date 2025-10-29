PSG : Un sommet de nullité à Lorient, Luis Enrique furax

l'ol prend un point a l'extérieur , c'est bien , mais bon il est inadmissible de mener 3-0 et de faire 3-3. rien n'est perdu , l'ol n'est qu'a 2 points du premier
Monaco fait LA belle opération bravo le mental
Ca arrive, vaut mieux avoir un vide contre Lorient qu'en Ldc.
Heu....
En effet même en tournant on se doit d'être capable de faire mal à ce type d'équipe. Et puis à minima gérer le 1-0
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|10
|6
|3
|1
|20
|9
|11
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|15
|1
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
🔴🗣️ Luis Enrique : "On a fait une très mauvaise 1ère période et un mauvais match. On aurait pu jouer 90mn de plus, on n'aurait pas marqué non plus. On a manqué de lucidité et de créativité, donc c'est plus facile pour les adversaires. Je suis frustré, c’est dommage mais c’est le