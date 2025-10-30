Le PSG reçoit une offre terrifiante pour Fabian Ruiz

Ce serait top qu'il signe pour 6 mois en prêt a l'OL. Bon pour la L1 et pour Lyon. Une bien meilleure destination pour lui que l'OM, la concurrence a l'OM serait plus forte au regard de l'effectif offensif de l'OM
Vieux troll il se cherche pas d'excuse il confirme que Paris a été nul ...
Quand sa gagne on se pavane mais dès k'il y'a nul ou défaite c ke des prétxts
@mopi Et puis, faut leur rappeler qu'on a un effectif "réduit" et ils sont quand mm à 2 pts du premier. Se sont les premiers qu'ils nous expliquent que l'on n'a pas de banc !!
Bah ça sera quand Doué revient, c'est comme pour Gouiri a l'OM, leurs retour sont après la trêve donc en théorie il faudrait maintenant donc dans les 2 cas je ne sais pas si un recrutement fait sens sauf en cas de départ même si Mbaye et Ndjantou ne donnent pas entière satisfaction
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|10
|6
|3
|1
|20
|9
|11
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|15
|1
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
Fabián Ruiz me manque. Même si les remplaçants ont bien joué, j’ai envie de le revoir sur la pelouse avec le PSG.