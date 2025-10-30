ICONSPORT_274010_0183

Le PSG reçoit une offre terrifiante pour Fabian Ruiz

PSG30 oct. , 8:40
parMehdi Lunay
Vainqueur de la Ligue des champions en mai dernier, le Paris Saint-Germain fait rêver les autres clubs avec son jeu mais aussi avec ses joueurs. Arsenal notamment convoite un cadre parisien pour faire croître la colonie espagnole des Gunners. 
Pas besoin de Messi, Mbappé ou Neymar pour faire rêver l'Europe. Avec ses jeunes talents et ses coups du mercato, le Paris Saint-Germain règne sur l'Europe. En quelques mois, Luis Enrique a bâti une machine qui renverse tout sur son passage en Ligue 1 comme en Ligue des champions. L'entraîneur espagnol n'a pas hésité à faire des paris parfois critiqués : mettre Dembélé en numéro 9 ou miser sur Fabian Ruiz en meneur de jeu. L'ancien joueur de Naples avait raté sa première saison au PSG et beaucoup d'observateurs ne le voulaient plus dans le onze.

Fabian Ruiz sur les tablettes d'Arsenal

En une année seulement, Fabian Ruiz a retourné l'opinion publique. Dans la foulée d'un Euro 2024 superbe, le milieu espagnol a été un élément essentiel du sacre parisien en Ligue des champions. Propre techniquement, précis dans les passes, il possède une frappe de balle lourde qui a débloqué plus d'une rencontre. Un profil séduisant qui en fait l'une des priorités d'Arsenal au mercato selon le site espagnol Fichajes
Mikel Arteta veut voir le Parisien intégrer un entrejeu londonien au fort accent espagnol déjà. Martin Zubimendi et Mikel Merino sont des forces sûres chez les Gunners. Arsenal est confiant dans son projet de transfert. Si le PSG ne veut pas se débarrasser de Ruiz, il discutera quand même à partir de 50 millions d'euros. En effet, le milieu de terrain est sous contrat jusqu'en 2027. Si sa prolongation n'aboutit pas rapidement, il arrivera à un an de la fin de son contrat l'été prochain.

PSG : Le Real Madrid s'excite avec Désiré DouéPSG : Le Real Madrid s'excite avec Désiré Doué
La direction parisienne ne veut pas prendre le risque de brader un joueur si important voire de le lâcher gratuitement dans le futur. A Arsenal de jouer dans ce dossier. Avec des moyens colossaux, le leader de Premier League a largement de quoi contenter le PSG.
