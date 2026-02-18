ICONSPORT_342826_0288

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

OL18 févr. , 13:40
parNathan Hanini
5
L’Olympique Lyonnais est en pleine idylle en ce début d’année 2026. Les Gones ont enchainé une treizième victoire consécutive dimanche dernier face à l’OGC Nice. Une série qui s’approche d’un record historique du club, réalisée dans les années du grand OL.
Vainqueur face à l’OGC Nice 2-0 dimanche dernier en fermeture de la 22e journée de Ligue 1, l’OL a enchaîné une treizième victoire toutes compétitions confondues. Une série qui permet aux hommes de Paulo Fonseca de faire l’écart avec l’Olympique de Marseille dans la course au top 3 en Ligue 1. L’OL vit une véritable renaissance cette saison. Et cette série pourrait égaler celle de 2006 en cas de succès contre Strasbourg ce dimanche en Ligue 1. Lors de ses grandes années, le septuple champion de France a enchaîné 14 succès d'affilée.

L’OL de Fonseca impressionne

Présent lors de cette impressionnante série, Jérémy Berthod a été interrogé par le journal Le Progrès. Selon lui, ce que fait Paulo Fonseca est remarquable et encore plus valeureux avec un effectif moins cliquant que par le passé. « La série d’aujourd’hui a sans doute plus de saveur, car elle est plus inattendue, mais révélatrice de l’état d’esprit actuel à l’OL. Il n’y a pas autant d’internationaux, mais la dynamique créée porte la marque d’un collectif fort. C’est top à voir. Ces célébrations d’après-match illustrent bien le bon vivre ensemble de ce groupe, » explique-t-il dans un premier temps.
L’actuel entraîneur du FC Limonest (National 3) est séduit par cette saison de son club de cœur. « Et surtout, on voit des supporters qui parlent d’ambition sportive, et même de pourquoi pas soulever un trophée en fin de saison. Il y a quelques saisons, on voyait davantage des discussions sur d’éventuelles ventes de joueurs, de rentrées économiques, » se réjouit le quadruple champion de France avec l’OL. Désormais, le groupe de Paulo Fonseca peut égaler la grande série de 2006 ce dimanche face à Strasbourg. Mais surtout, l’OL peut rêver plus grand en étant en lice dans toutes les compétitions.

