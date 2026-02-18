ICONSPORT_342826_0100

Gros danger sur l’OL, six clubs débarquent

18 févr.
Guillaume Conte
4
Contraint de réaliser une ou deux grosses ventes, l'OL voit les clubs anglais regarder de près l'effectif de Paulo Fonseca pour réaliser une jolie prise.
L’Olympique Lyonnais y a échappé cet hiver, mais il sera bien difficile de conserver les meilleurs joueurs de l’effectif de Paulo Fonseca en fin de saison. Endrick va forcément repartir au Real Madrid, et une ou deux grosses ventes sont attendues pour faire entrer de l'argent dans les caisses. Ce sera plus facile avec la belle saison que réalise l’OL. Le départ de Malick Fofana semblait évident, mais avec son très faible temps de jeu, l’ailier belge ne fait plus forcément autant saliver les grands clubs européens. Et sa valeur n’a pas vraiment augmenté.
Tout le contraire de Tyler Morton, qui brille avec sa justesse dans le coeur du jeu, et est un parfait complément de Noah Nartey et Corentin Tolisso. L’Anglais ne regrette pas une seconde son transfert surprise à l’OL pour un peu plus de 10 millions d’euros. S’il se voit plutôt rester dans le Rhône, surtout en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, revenir en Angleterre et s’imposer en Premier League fait partie de ses rêves.

Une offre à 30 ME pour Morton ?

Un rêve que six clubs anglais sont prêts à exaucer. Liverpool World souligne que, ces dernières semaines, des scouts de six formations de Premier League sont venues au Groupama Stadium suivre les performances de Tyler Morton. La liste comprend Chelsea, Tottenham, Aston Villa, Crystal Palace, Nottingham Forest et Aston Villa. Des équipes de niveau Ligue des Champions, et d’autres un peu plus modestes. Mais elles ont toutes un point commun, avec une énorme capacité financière.
Le média anglais évoque la possibilité de voir Morton quitter l’OL dès cet été pour une montant proche de 30 millions d’euros. Tout n’ira pas dans la poche de Lyon, qui a laissé des bonus et un pourcentage à Liverpool mais l’affaire serait aussi bonne sur le plan financier, que mauvaise sur le plan sportif. Toutefois, Matthieu Louis-Jean l’a clairement fait comprendre récemment, Lyon ne pourra pas dire non à toutes les offres, et un ou deux gros départs auront forcément lieu.
Les supporters, qui apprécient l’engagement et la justesse de Tyler Morton, espère quand même que le milieu de terrain ne sera pas dans les partants l’été prochain.
