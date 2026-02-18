Le Sénégal arrive au Stade de France le 28 mars

Dans le but de se préparer à la Coupe du monde, le Sénégal a annoncé ses deux prochains matchs amicaux du mois de mars. Les adversaires sont connus, il s’agit du Pérou et de la Gambie. Contre les Sud-Américians, le match aura lieu au Stade de France le 28 mars à 16h00. Ce sera ensuite un retour au pays pour le match contre la Gambie, qui aura lieu au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio