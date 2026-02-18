Le Sénégal arrive au Stade de France le 28 mars

Sacré club de trompettes 😂
Faut arrêter de blablater, comparer l'incomparable. Tout peut s'arrêter demain, et on peut encore ne pas finir en coupe d'europe. Le nez dans le guidon. La course n'est pas finie.
Un argentin quoi...une petite merde à la mentalité de merde qui n'assume rien
On n'a jamais aussi bien porté notre crédo 🥰 tellement fier !
Bonne pioche … s’il se remet la tête à l’endroit 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
🔜 Deux matchs amicaux internationaux à venir pour nos lions en ce mois de mars 2026 : le 28/03 à Paris contre le Pérou et le 31/03 à Diamniadio contre la Gambie.