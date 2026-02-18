PSG : Benfica ne fait aucun cadeau à Luis Campos

Courtisé par le Paris Saint-Germain, le jeune Anísio Cabral a prolongé son contrat avec le Benfica. L’international portugais a vu sa clause libératoire grimper en flèche. Si le club de la capitale veut s’attacher les services de l’offensif de 18 ans, il faut désormais débourser 80 millions d’euros.

Pour ses premières entrées avec le Benfica, Anísio Cabral a tout de suite su marquer les esprits. En trois apparitions avec le club de la capitale portugaise, le jeune offensif de 18 ans a inscrit deux réalisations. Des débuts parfaits sous l’égide de José Mourinho. Considéré par beaucoup d’observateurs comme un bon prospect pour l’avenir, l’international U18 portugais a été prolongé par son club en début de semaine. Une prolongation accompagnée d'une augmentation de sa clause libératoire.

Anísio Cabral c’est 80 millions d’euros

Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui suit le joueur depuis plusieurs semaines en vue du prochain mercato estival. Foot Mercato a révélé la semaine passée que le club de la capitale a coché le nom jeune portugais. Initialement, la clause libératoire d'Anísio Cabral se situait aux alentours de 30 millions d’euros. Elle est désormais fixée à 80 millions d’euros. Comparé à Didier Drogba par son entraîneur José Mourinho, Anísio Cabral a fait le choix du cœur.

« Ça compte beaucoup, car je représente Benfica depuis longtemps. C'est un club qui est toujours dans mon cœur, il l'a toujours été et c'est une très bonne sensation. Je suis très heureux. Je me sens comme un garçon spécial, un garçon très accueilli par le public. J'espère continuer à apporter beaucoup de joie aux Benfiquistas, et le bon mot est simplement de continuer, » explique-t-il dans le communiqué partagé par le club portugais.

Dorénavant, le Paris Saint-Germain devra mettre le prix pour attirer l’attaquant portugais. La somme de 80 millions est-elle trop élevée pour Luis Campos, réponse cet été !