PSG : Benfica ne fait aucun cadeau à Luis Campos

Faut arrêter de blablater, comparer l'incomparable. Tout peut s'arrêter demain, et on peut encore ne pas finir en coupe d'europe. Le nez dans le guidon. La course n'est pas finie.
Un argentin quoi...une petite merde à la mentalité de merde qui n'assume rien
On n'a jamais aussi bien porté notre crédo 🥰 tellement fier !
Bonne pioche … s’il se remet la tête à l’endroit 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Benatia c'est le tonton de l'OM ! Il fait fuiter aux supporters insiders qui sont a sa botte. Le ciblage de Longoria, c'est lui qui l'orchestre
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
🇵🇹 Anísio Cabral has done it again. Another goal for Benfica. Another fantastic header. He’s played just 20 minutes under Jose Mourinho but already has 2 goals 🤯 Only 17-years-old. Special talent.
🇵🇹 First game for Anísio Cabral in Benfica’s first team and it took him just one minute to score. Special, special talent 💎