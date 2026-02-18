OM : Terrible trahison, Longoria tombe des nues

Dans une cascade spectaculaire, Medhi Benatia est passé de démissionnaire à responsable en chef de l'OM. Pablo Longoria prépare son départ mais a du mal à digérer.

La saison va avoir du mal à se terminer dans les coulisses de l’Olympique de Marseille. Medhi Benatia, qui avait annoncé sa démission, a été retenu par la manche par Frank McCourt, qui a finalement décidé de lui confier quasiment les pleins pouvoirs et de reléguer Pablo Longoria au rôle de représentant du club dans les instances.

Longoria a compris samedi avec les supporters

Le dirigeant espagnol ne devrait pas tarder à lâcher l’affaire et prépare déjà sa sortie, lui qui n’aura plus le mot sur le mercato, ce qui était sa grande passion. Mais surtout, c’est la façon dont les chose se sont passées qui interpelle l’ancien dirigeant du FC Valence et de la Juventus Turin. En effet, avant le match face à Strasbourg, les banderoles ont été dirigées contre les joueurs, les dirigeants et le propriétaire. Tout le monde était visé, sauf Medhi Benatia.

Du coup, selon L’Equipe, Pablo Longoria aurait « tilté » samedi, et son entourage, au rang desquels figurent Alessandro Antonello, Alban Juster et Maxime Quinart, on évoque une possible stratégie de la part du Marocain pour le pousser vers la sortie avec l’appui des supporters. Cette semaine sur les murs de la Commanderie, les tags ciblaient clairement Longoria, lui demandant de se casser.

« Des sensations », comme le précise L’Equipe, qui laissent penser que le vent a tourné et que Pablo Longoria est ainsi mis sur la touche. Du côté des supporters, le camp a en tout cas été clairement choisi et Benatia, qui a placé de nombreux hommes dans le club, semble bien avoir un appui solide de ce côté. L’ancien défenseur de la Juventus est désormais en première ligne, et au moins jusqu’à la fin de la saison.

Toutefois, la question se pose pour Frank McCourt. Pour les prochains mois, Medhi Benatia fera donc le travail mais pour la suite, est-il possible de confier l’avenir du club entre les mains d’un homme qui aurait menacé de démissionner « des dizaines de fois en ‘on’ ou en ‘off’ », selon le quotidien sportif ? En attendant, l’arrivée d’Habib Beye est désormais proche, et c’est un choix fort de la part de Benatia, qui a fait le forcing pour faire venir l’ancien coach de Rennes.