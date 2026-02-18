ICONSPORT_346791_0412

ASSE : Le miracle Montanier en seulement deux matchs

ASSE18 févr. , 15:00
parNathan Hanini
0
Philippe Montanier a redressé la barre du côté de l’AS Saint-Etienne. Le technicien français a enchaîné la semaine passée une deuxième victoire consécutive replaçant ainsi le club du Forez dans la course à la montée. Désormais, les statistiques suivent le mouvement pour les Verts.
Depuis son arrivée sur le banc de l’AS Saint-Etienne, Philippe Montanier gagne. L'entraîneur français a enchaîné la semaine passée à Guingamp un deuxième succès consécutif en championnat, une première depuis fin novembre pour Saint-Etienne. Une victoire importante dans la course à la montée. L’ASSE se replace comme un candidat sérieux pour retrouver l’élite du football français. Après 23 journées le club du Forez pointe à la troisième place du championnat avec deux points de retard sur le leader troyen et à égalité de points avec Reims, second.

L’ASSE retrouve l’espoir

Le club du Forez a donc encore toutes ses chances en cette fin de saison. Mais surtout la dynamique plaide en faveur des Verts. Reims reste sur deux matchs nuls consécutifs sans marquer le moindre but. De son côté, le leader aubois a dilapidé son avance au classement avec trois défaites et un match nul en quatre journées. De son côté, Philippe Montanier a fait le boulot pour permettre de retrouver de la confiance et se replacer dans la course. Les statistiques jouent en sa faveur.
Le spécialiste de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle, Fabien Torre, a révélé les chances de top 2 de l’ASSE. Désormais, Saint-Etienne possède 39% de chances de retrouver directement la Ligue 1 (donc de finir dans le top 2). Avant l’arrivée de Philippe Montanier, la probabilité était tombée à seulement 11%, comme le partage le média Peuple Vert. L’ancien entraîneur de Toulouse a donc permis de quadrupler les chances de l’ASSE en l’espace de deux rencontres. Dorénavant, le club du Forez retrouve de l’espoir en cette fin de saison. Mais surtout la formation de Philippe Montanier a de nouveau son destin entre ses mains.
0
Derniers commentaires

L'OM implose, il pleure Adrien Rabiot

En tout cas, on a senti qu'il y avait des problèmes depuis l'éviction de Rabiot et Rowe.

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Quel cirque!!!!

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Et ouais mais a l'intersaison on était encore en c1 et 2eme..

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Hubert fournier ;) remy garde cest la saison juste avant

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Logique quil veuille partir quand tu te fais rétrograder en général tu te casse .. pas plus mal .. merci a lui il aura pas fait pire que les autres...hormis l'épisode marcelino et rabiot perso je lui reproche rien mais cest mieux pour tout le monde quil parte et quon fasse place neuve donc au contraire je vois pas ca comme un boxon mais plutot comme une rectification... tu pourra être mort de rire quand tu aura vue son remplaçant.... ou pas.. ( perso je pense quil y a moyen que tu repleure dans pas longtemps)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

