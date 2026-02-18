ASSE : Le miracle Montanier en seulement deux matchs

Philippe Montanier a redressé la barre du côté de l’AS Saint-Etienne. Le technicien français a enchaîné la semaine passée une deuxième victoire consécutive replaçant ainsi le club du Forez dans la course à la montée. Désormais, les statistiques suivent le mouvement pour les Verts.

Depuis son arrivée sur le banc de l’AS Saint-Etienne, Philippe Montanier gagne. L'entraîneur français a enchaîné la semaine passée à Guingamp un deuxième succès consécutif en championnat, une première depuis fin novembre pour Saint-Etienne. Une victoire importante dans la course à la montée. L’ ASSE se replace comme un candidat sérieux pour retrouver l’élite du football français. Après 23 journées le club du Forez pointe à la troisième place du championnat avec deux points de retard sur le leader troyen et à égalité de points avec Reims, second.

L’ASSE retrouve l’espoir

Le club du Forez a donc encore toutes ses chances en cette fin de saison. Mais surtout la dynamique plaide en faveur des Verts. Reims reste sur deux matchs nuls consécutifs sans marquer le moindre but. De son côté, le leader aubois a dilapidé son avance au classement avec trois défaites et un match nul en quatre journées. De son côté, Philippe Montanier a fait le boulot pour permettre de retrouver de la confiance et se replacer dans la course. Les statistiques jouent en sa faveur.

Le spécialiste de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle, Fabien Torre, a révélé les chances de top 2 de l’ASSE. Désormais, Saint-Etienne possède 39% de chances de retrouver directement la Ligue 1 (donc de finir dans le top 2). Avant l’arrivée de Philippe Montanier, la probabilité était tombée à seulement 11%, comme le partage le média Peuple Vert. L’ancien entraîneur de Toulouse a donc permis de quadrupler les chances de l’ASSE en l’espace de deux rencontres. Dorénavant, le club du Forez retrouve de l’espoir en cette fin de saison. Mais surtout la formation de Philippe Montanier a de nouveau son destin entre ses mains.