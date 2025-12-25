ICONSPORT_278902_0033

« Une résilience hors du commun », ce joueur du PSG malmené par Luis Enrique force l’admiration

PSG25 déc. , 18:30
parGuillaume Conte
1
Le PSG préfère jouer sans numéro 9 qu'avec lui titulaire. Malgré cela, Gonçalo Ramos ne se plaint jamais et donne tout quand Luis Enrique fait appel à lui.
Mettre un joueur à 70 millions d’euros sur le banc de touche à chaque match, c’est le luxe que peut s’offrir le PSG. Ces derniers mois, Paris recrute peu, mais n’hésite pas à mettre le paquet pour faire venir des éléments importants comme ce fut le cas récemment pour Illya Zabarnyi et Khvicha Kvaratskhelia. Par le passé, les dizaines de millions d’euros pleuvaient à chaque transfert, et cela ne donnait pas toujours satisfaction. Randal Kolo-Muani n’a pas réussi à se faire sa place et cherche depuis à relancer sa carrière. De son côté, Gonçalo Ramos est resté malgré une descente nette dans la hiérarchie.

Vitinha prend exemple sur Gonçalo Ramos

Même quand le PSG n’avait pas d’avant-centre à aligner, Luis Enrique a toujours préféré choisir d’autres solutions plutôt que d’aligner le Portugais. Eternel remplaçant, il est rarement titulaire si ce n’est pour des matchs de moindre importance. Malgré cela, l’ancien du Benfica Lisbonne ne lâche rien, répond présent quand l’équipe a besoin de lui, et arrive même à marquer des buts décisifs. Une abnégation qui force le respect de son compatriote Vitinha, qui n’a eu que du bien à dire de lui dans les colonnes d’O Jogo.
« Gonçalo Ramos a une personnalité et une résilience hors du commun. Je pense qu’à ce niveau-là, il a une attitude incroyable, il est vraiment très fort et ce sera sa principale qualité : son mental et sa tête. Ce n’est pas facile de vivre avec un temps de jeu réduit, malgré le succès collectif. Gonçalo n’a pas eu beaucoup d’occasions de jouer, et même sans être titulaire lors de la plupart des matchs ces deux dernières années, il entre en jeu et obtient toujours d’excellents résultats. Quand on fait appel à lui, il marque des buts, il ne se décourage jamais, il se bat toujours, il travaille comme personne et il est un exemple pour tous. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : il est l’un des joueurs au monde avec le meilleur ratio buts/matchs joués. À chaque fois qu’il joue ou entre en jeu, il marque, même quand les choses ne se passent pas bien. Tout cela est le fruit d’un travail acharné », a livré Vitinha dans la presse portugaise. Un très bel hommage qui va certainement aider à convaincre le remplaçant de luxe du PSG de continuer encore six mois dans la capitale française. 
1
Derniers commentaires

PSG : L’énorme feinte de Luis Campos au mercato

Désolé de te décevoir, il n'y a aucun pourcentage à la revente de Barcola.

Transfert annoncé au PSG, Adil Rami va hurler

Pure rigolade!

« Il a épaté tout le monde », Matevey Safonov enchaine avec un titre de plus

je suis pro Chevalier mais j'estime que Safonov merite tout autant de jouer vu ses dernieres sorties

PSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une condition

C'est ça! Encore une pure invention

PSG : L’énorme feinte de Luis Campos au mercato

Dites moi qu’on avait un % sur Barcola à la revente

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

