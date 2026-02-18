ICONSPORT_188784_0004 (1)

Rennes bloque Beye, l'OM fonce sur Regragui

OM18 févr. , 14:30
parCorentin Facy
Le dossier Habib Beye traîne en longueur à l’OM, qui explore d’autres pistes dans le cas où le futur ex-entraîneur de Rennes ne soit pas libéré rapidement. Le dossier Walid Regragui est à suivre de près.
Conforté mardi par Frank McCourt qui lui a octroyé un pouvoir élargi sur le secteur sportif, Medhi Benatia a la charge de rapidement nommer un nouvel entraîneur. Son choix numéro 1 est connu depuis plusieurs jours, il s’agit d’Habib Beye. Problème, l’entraîneur de 48 ans est toujours lié au Stade Rennais et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties pour la rupture de son contrat.
Une situation forcément handicapante pour Marseille, dans l’attente et qui n’a toujours pas officialisé l’arrivée du successeur de Roberto De Zerbi. L’espoir existe à Marseille de régler dans les jours à venir la situation d’Habib Beye. Mais si cela venait à se montrer trop compliqué, alors Medhi Benatia pourrait se rabattre sur un plan B. Le nom d’Eric Chelle a été évoqué mais selon Le Site Info, un autre sélectionneur de nation africaine tient la corde : Walid Regragui.
Une piste sérieuse à prendre en considération selon une source proche du dossier. « Il s’agit à ce stade d’un simple intérêt, ce qui est tout à fait légitime. Il est naturel que des clubs ou des sélections s’intéressent au profil de Regragui au regard de son parcours et de ses résultats » affirme une source proche du dossier au média.

Un intérêt bien réel de l'OM pour Regragui

« Le sélectionneur respecte son contrat avec la Fédération royale marocaine de football » tempère néanmoins cette même source. Autrement dit, Walid Regragui reste pour l’instant focalisé à 100% dans sa mission avec le Maroc. Mais la situation reste fragile et une offre de l’Olympique de Marseille pourrait faire évoluer la position du sélectionneur des Lions de l’Atlas, qui a oralement proposé sa démission après la finale de la CAN perdue contre le Sénégal cet hiver

