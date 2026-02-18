ICONSPORT_350033_0317

PSG : Après Dembélé, le PSG craint un deuxième coup dur

PSG18 févr. , 14:00
parNathan Hanini
Le Paris Saint-Germain a fait le plus dur ce mardi soir face à l’AS Monaco. Le club de la capitale s’est imposé 3-2 en barrage aller de la Ligue des champions. Mais Luis Enrique a rapidement perdu Ousmane Dembélé sur blessure. Dorénavant, l’inquiétude est de mise sur Khvicha Kvaratskhelia.
Mission réussie pour le Paris Saint-Germain ce mardi soir. Le club de la capitale s’est défait du piège monégasque lors du barrage aller de la Ligue des champions. Mal embarquée après un début de match raté, la formation de Luis Enrique a finalement renversé la table pour s’imposer 3-2. Une option est donc prise avant le match retour la semaine prochaine au Parc des Princes. Mais certains états physiques interrogent au sein du staff parisien. Plusieurs joueurs ont débuté la rencontre sans être à 100%. À commencer par Ousmane Dembélé, le Ballon d’Or est sorti après 20 minutes de jeu. Mais un autre offensif est également touché, Khvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia n’est pas à 100%

L’international géorgien a été remplacé à la 70e minute de jeu, mais le staff parisien aurait pu procéder à un changement plus précoce. « Le staff médical parisien a demandé plusieurs fois à Kvaratskhelia si cela allait avant sa sortie. Son état de forme sera aussi à surveiller, » dévoile Arthur Perrot, journaliste RMC Sport, sur X (anciennement Twitter). Il est vrai que depuis le début de saison, l’ancien napolitain n’a pas été épargné par les blessures. Touché lors du match contre Newcastle à la fin du mois de janvier, Khvicha Kvaratskhelia a souffert d’une entorse de la cheville. Aucune information si les craintes du staff parisien sont liées à cette blessure récente. Les incertitudes planent sur le club de la capitale à une semaine du match retour. Pour faire souffler ses cadres, Luis Enrique pourrait aligner une équipe remaniée face à Metz ce samedi en Ligue 1.

Champions League

17 février 2026 à 21:00
Monaco
Balogun1'Balogun18'
2
3
Match terminé
Paris Saint Germain
Doue29'Hakimi Mouh41'Doue67'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
83
ENTRE
M. Bieveth
MonacoMonaco
SORT
F. Balogun
MonacoMonaco
Remplacement
81
ENTRE
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
B. Barcola
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
70
ENTRE
A. Bamba
MonacoMonaco
SORT
V. de Oliveira Campos
MonacoMonaco
Remplacement
70
ENTRE
M. Coulibaly
MonacoMonaco
SORT
S. Adingra
MonacoMonaco
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

OM : « Si vous partez, vous partez », Benatia attaqué !

Sacré club de trompettes 😂

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Faut arrêter de blablater, comparer l'incomparable. Tout peut s'arrêter demain, et on peut encore ne pas finir en coupe d'europe. Le nez dans le guidon. La course n'est pas finie.

Real : Insultes racistes envers Vinicius, la drôle de défense du Benfica

Un argentin quoi...une petite merde à la mentalité de merde qui n'assume rien

« Je n’ai jamais vu ça », Luis Enrique est scotché

On n'a jamais aussi bien porté notre crédo 🥰 tellement fier !

Officiel : Rennes annonce l'arrivée de Franck Haise

Bonne pioche … s’il se remet la tête à l’endroit 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

