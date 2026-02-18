PSG : Après Dembélé, le PSG craint un deuxième coup dur

Le Paris Saint-Germain a fait le plus dur ce mardi soir face
à l’AS Monaco. Le club de la capitale s’est imposé 3-2 en barrage aller de la
Ligue des champions. Mais Luis Enrique a rapidement perdu Ousmane Dembélé sur
blessure. Dorénavant, l’inquiétude est de mise sur Khvicha Kvaratskhelia.
Mission réussie pour le Paris Saint-Germain
ce mardi soir.
Le club de la capitale s’est défait du piège monégasque lors du barrage aller
de la Ligue des champions. Mal embarquée après un début de match raté, la
formation de Luis Enrique a finalement renversé la table pour s’imposer 3-2.
Une option est donc prise avant le match retour la semaine prochaine au Parc
des Princes. Mais certains états physiques interrogent au sein du staff
parisien. Plusieurs joueurs ont débuté la rencontre sans être à 100%. À commencer
par Ousmane Dembélé, le Ballon d’Or est sorti après 20 minutes de jeu. Mais un
autre offensif est également touché, Khvicha Kvaratskhelia.
Khvicha Kvaratskhelia n’est pas à 100%
L’international géorgien a été remplacé à la 70e minute de
jeu, mais le staff parisien aurait pu procéder à un changement plus précoce. « Le
staff médical parisien a demandé plusieurs fois à Kvaratskhelia si cela allait
avant sa sortie. Son état de forme sera aussi à surveiller,
» dévoile
Arthur Perrot, journaliste RMC Sport, sur X (anciennement Twitter). Il est vrai
que depuis le début de saison, l’ancien napolitain n’a pas été épargné par les
blessures. Touché lors du match contre Newcastle à la fin du mois de janvier,
Khvicha Kvaratskhelia a souffert d’une entorse de la cheville. Aucune information
si les craintes du staff parisien sont liées à cette blessure récente. Les incertitudes
planent sur le club de la capitale à une semaine du match retour. Pour faire
souffler ses cadres, Luis Enrique pourrait aligner une équipe remaniée face à
Metz ce samedi en Ligue 1
.